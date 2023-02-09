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Запад нашел способ победить Россию - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html
Запад нашел способ победить Россию
Запад нашел способ победить Россию - РИА Новости, 09.02.2023
Запад нашел способ победить Россию
Мечты о мире без Путина продолжают вдохновлять западных лидеров — разница лишь в том, как они хотят добиться этого. Хотя ставка на внутрироссийский переворот... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:00
2023-02-09T15:10
авторы
россия
гаага
югославия
анналена бербок
риши сунак
зоран джинджич
оон
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Мечты о мире без Путина продолжают вдохновлять западных лидеров — разница лишь в том, как они хотят добиться этого. Хотя ставка на внутрироссийский переворот или смуту — а она была у части англосаксонских элит, достаточно вспомнить слова Байдена о том, что "этот человек не может оставаться у власти", — не сработала, вера в то, что Путин не просто проиграет, но будет еще и наказан, греет сердца лидеров "свободного мира". В среду премьер-министр Великобритании, выступая в парламенте в ходе визита в Лондон Зеленского, отвечал на вопросы депутатов. Лидер оппозиционных лейбористов спросил Риши Сунака, согласен ли он с тем, что Путина и его окружение нужно судить в Гааге, как случилось после окончания войны в Югославии. "Это было бы совершенно правильно", — сказал Сунак, добавив, что он уже обсуждал с Зеленским британскую поддержку международного уголовного суда над русскими.Вообще, идея условной "Гааги" (по месту расположения двух судов, которые часто путают, — Международного суда ООН и не имеющего отношения к этой организации Международного уголовного суда, МУС) постоянно подогревается как на Украине, так и на Западе. Там расписывают различные варианты того, как это можно было бы сделать, и постоянно вспоминают при этом опыт Международного трибунала по бывшей Югославии. МТБЮ судил тех, кто, по мнению коллегии, был виновен в жертвах кровавого распада республики. Самым известным подсудимым стал бывший президент Югославии Милошевич, который умер в Гааге, не дождавшись приговора. Так как Милошевич был единственным главой государства, привлеченным к международному суду (а сам МТБЮ был первым международным судом после Нюрнберга), этот прецедент очень любим всеми антипутинцами.Их беда в том, что для привлечения Путина и руководства России к суду не хватает самой малости — согласия России. Иными словами, нужно сначала победить Россию (причем на поле боя), потом добиться смены власти в нашей стране на марионеточную, после чего новая власть еще должна проголосовать за создание такого международного трибунала, то есть, по сути, полностью отказаться от суверенитета собственного государства. Потому что тот же МТБЮ создавался согласно резолюции Совбеза ООН, за которую Россия голосовала в 1993-м, когда руководство страны было полностью занято внутриполитической борьбой, а наша внешняя политика была практически полностью подчинена Западу. Представить себе повторение такой ситуации (и даже худшей, потому что тут придется голосовать за суд над собственными гражданами) может разве что Моравецкий или Каспаров. Но почему же тогда о трибунале над Путиным говорят и вроде бы более-менее вменяемые западные лидеры?В прошлом месяце о трибунале по Украине, на котором "российское руководство не должно иметь иммунитета", рассуждала Анналена Бербок, теперь вот Сунак. Неужели они сами верят в это? Бербок, выступая в Гааге, предложила создать суд, опирающийся на украинский УК, при этом дополненный международными компонентами, посетовав, что Путина нельзя привлечь к ответственности в рамках МУС, так как Россия его не признает.Удивительно, да. Россия не признает созданные Западом структуры, а создать суд по решению ООН Запад не может, потому что Россия (да и Китай) просто не поддержит такое решение. Хуже того, даже западные органы государственной власти не могут судить Путина: в среду созданная Голландией и Украиной "международная следственная группа", занимавшаяся делом сбитого в 2014-м малайзийского Boeing MH17, приостановила уголовное расследование, потому что оно "достигло предела, все версии исчерпаны" (Россию там уже признали виновной), заявив при этом, что "Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по этому делу".Тупик? Нет, Запад будет и дальше говорить о "суде над Путиным". Но зачем?Во-первых, потому что это является элементом информационно-психологический войны: на Западе уверены, что если постоянно пугать российское руководство (и шире — элиты) "Гаагой", то в государстве рано или поздно произойдет раскол и смена власти. Тут они явно вдохновляются примером Сербии, ведь Белград сам выдал Милошевича "международному правосудию". Но Россия — не Сербия, а Путин — не Милошевич. Да и появление у нас, пусть и в самом отдаленном будущем, своего Зорана Джинджича (премьера, решившего выдать экс-президента, а потом застреленного за это) представить невозможно. Только если России как таковой уже не будет, но тогда и судить Путина будет некому. Все ведь помнят его слова о мире без России?Во-вторых, Западу нужно демонстрировать собственным гражданам боевой настрой: мы победим, никаких компромиссов с Россией не будет, пойдем до конца, посадим Путина в клетку. Верит ли этому западная публика? Какая-то ее часть, несомненно, да — и это придает нынешним западным лидерам налет такой необходимой им мужественности, решительности.Так что для нас все эти разговоры о "суде над Путиным" важны только в качестве индикатора состояния атлантических элит: чем больше они об этом говорят, тем хуже на самом деле у них обстоят дела. Роль и место Путина в нынешних событиях определит только история, причем еще очень нескоро, а вот ее суд над теми, кто сейчас пытается заработать очки на мечтах о трибунале над Россией и ее президентом, мы увидим очень скоро, буквально в ближайшие годы. Электоральные циклы на Западе коротки — и Путин уже даже не упомнит, сколько атлантических "тяжеловесов", собиравшихся переиграть, победить или осудить его, он уже пережил. И еще переживет — даже не снисходя до того, чтобы ответить им.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850600216.html
https://ria.ru/20230208/putin-1850490918.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849901055.html
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Петр Акопов
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авторы, россия, гаага, югославия, анналена бербок, риши сунак, зоран джинджич, оон, международный уголовный суд, международный трибунал по бывшей югославии, владимир путин
Авторы, Россия, Гаага, Югославия, Анналена Бербок, Риши Сунак, Зоран Джинджич, ООН, Международный уголовный суд, Международный трибунал по бывшей Югославии, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
08:00 09.02.2023 (обновлено: 15:10 09.02.2023)
 

Запад нашел способ победить Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Мечты о мире без Путина продолжают вдохновлять западных лидеров — разница лишь в том, как они хотят добиться этого. Хотя ставка на внутрироссийский переворот или смуту — а она была у части англосаксонских элит, достаточно вспомнить слова Байдена о том, что "этот человек не может оставаться у власти", — не сработала, вера в то, что Путин не просто проиграет, но будет еще и наказан, греет сердца лидеров "свободного мира". В среду премьер-министр Великобритании, выступая в парламенте в ходе визита в Лондон Зеленского, отвечал на вопросы депутатов. Лидер оппозиционных лейбористов спросил Риши Сунака, согласен ли он с тем, что Путина и его окружение нужно судить в Гааге, как случилось после окончания войны в Югославии. "Это было бы совершенно правильно", — сказал Сунак, добавив, что он уже обсуждал с Зеленским британскую поддержку международного уголовного суда над русскими.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 16:20Специальная военная операция на Украине
Сунак назвал целью помочь Киеву одержать военную победу в 2023 году
Вообще, идея условной "Гааги" (по месту расположения двух судов, которые часто путают, — Международного суда ООН и не имеющего отношения к этой организации Международного уголовного суда, МУС) постоянно подогревается как на Украине, так и на Западе. Там расписывают различные варианты того, как это можно было бы сделать, и постоянно вспоминают при этом опыт Международного трибунала по бывшей Югославии. МТБЮ судил тех, кто, по мнению коллегии, был виновен в жертвах кровавого распада республики. Самым известным подсудимым стал бывший президент Югославии Милошевич, который умер в Гааге, не дождавшись приговора. Так как Милошевич был единственным главой государства, привлеченным к международному суду (а сам МТБЮ был первым международным судом после Нюрнберга), этот прецедент очень любим всеми антипутинцами.
Их беда в том, что для привлечения Путина и руководства России к суду не хватает самой малости — согласия России. Иными словами, нужно сначала победить Россию (причем на поле боя), потом добиться смены власти в нашей стране на марионеточную, после чего новая власть еще должна проголосовать за создание такого международного трибунала, то есть, по сути, полностью отказаться от суверенитета собственного государства. Потому что тот же МТБЮ создавался согласно резолюции Совбеза ООН, за которую Россия голосовала в 1993-м, когда руководство страны было полностью занято внутриполитической борьбой, а наша внешняя политика была практически полностью подчинена Западу. Представить себе повторение такой ситуации (и даже худшей, потому что тут придется голосовать за суд над собственными гражданами) может разве что Моравецкий или Каспаров. Но почему же тогда о трибунале над Путиным говорят и вроде бы более-менее вменяемые западные лидеры?
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 10:50
Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети
В прошлом месяце о трибунале по Украине, на котором "российское руководство не должно иметь иммунитета", рассуждала Анналена Бербок, теперь вот Сунак. Неужели они сами верят в это? Бербок, выступая в Гааге, предложила создать суд, опирающийся на украинский УК, при этом дополненный международными компонентами, посетовав, что Путина нельзя привлечь к ответственности в рамках МУС, так как Россия его не признает.
Удивительно, да. Россия не признает созданные Западом структуры, а создать суд по решению ООН Запад не может, потому что Россия (да и Китай) просто не поддержит такое решение. Хуже того, даже западные органы государственной власти не могут судить Путина: в среду созданная Голландией и Украиной "международная следственная группа", занимавшаяся делом сбитого в 2014-м малайзийского Boeing MH17, приостановила уголовное расследование, потому что оно "достигло предела, все версии исчерпаны" (Россию там уже признали виновной), заявив при этом, что "Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по этому делу".
Тупик? Нет, Запад будет и дальше говорить о "суде над Путиным". Но зачем?
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 14:02
СМИ: Запад решился на новый безрассудный шаг в попытке победить Путина
Во-первых, потому что это является элементом информационно-психологический войны: на Западе уверены, что если постоянно пугать российское руководство (и шире — элиты) "Гаагой", то в государстве рано или поздно произойдет раскол и смена власти. Тут они явно вдохновляются примером Сербии, ведь Белград сам выдал Милошевича "международному правосудию". Но Россия — не Сербия, а Путин — не Милошевич. Да и появление у нас, пусть и в самом отдаленном будущем, своего Зорана Джинджича (премьера, решившего выдать экс-президента, а потом застреленного за это) представить невозможно. Только если России как таковой уже не будет, но тогда и судить Путина будет некому. Все ведь помнят его слова о мире без России?
Во-вторых, Западу нужно демонстрировать собственным гражданам боевой настрой: мы победим, никаких компромиссов с Россией не будет, пойдем до конца, посадим Путина в клетку. Верит ли этому западная публика? Какая-то ее часть, несомненно, да — и это придает нынешним западным лидерам налет такой необходимой им мужественности, решительности.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 21:49Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 5 февраля: Беннет рассказал о решении Запада "громить Путина"
Так что для нас все эти разговоры о "суде над Путиным" важны только в качестве индикатора состояния атлантических элит: чем больше они об этом говорят, тем хуже на самом деле у них обстоят дела. Роль и место Путина в нынешних событиях определит только история, причем еще очень нескоро, а вот ее суд над теми, кто сейчас пытается заработать очки на мечтах о трибунале над Россией и ее президентом, мы увидим очень скоро, буквально в ближайшие годы. Электоральные циклы на Западе коротки — и Путин уже даже не упомнит, сколько атлантических "тяжеловесов", собиравшихся переиграть, победить или осудить его, он уже пережил. И еще переживет — даже не снисходя до того, чтобы ответить им.
 
Специальная военная операция на УкраинеАвторыРоссияГаагаЮгославияАнналена БербокРиши СунакЗоран ДжинджичООНМеждународный уголовный судМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииВладимир Путин
 
 
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