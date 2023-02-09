https://ria.ru/20230209/zakon-1850851688.html
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях - РИА Новости, 09.02.2023
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:24
2023-02-09T14:24
2023-02-09T14:24
общество
россия
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по созданию и обновлению таких пособий. "Морские навигационные пособия - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, также предусмотрено закрепление за РФ "исключительных прав на морские навигационные пособия как на созданные за счет средств федерального бюджета производные и составные служебные произведения". Кроме того, законопроектом предлагается наделить Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий. "Предусматривается наделение Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и госкорпорацией "Росатом",- отмечается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20230209/granitsa-1850838258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Россия, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях и полномочиях по их созданию
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по созданию и обновлению таких пособий.
"Морские навигационные пособия - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса", - сообщается в тексте законопроекта.
Согласно пояснительным материалам к законопроекту, также предусмотрено закрепление за РФ "исключительных прав на морские навигационные пособия как на созданные за счет средств федерального бюджета производные и составные служебные произведения".
Кроме того, законопроектом предлагается наделить Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий.
"Предусматривается наделение Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и госкорпорацией "Росатом
",- отмечается в пояснительной записке к проекту.