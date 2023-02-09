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Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях - РИА Новости, 09.02.2023
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Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях - РИА Новости, 09.02.2023
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:24
2023-02-09T14:24
общество
россия
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по созданию и обновлению таких пособий. "Морские навигационные пособия - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса", - сообщается в тексте законопроекта. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, также предусмотрено закрепление за РФ "исключительных прав на морские навигационные пособия как на созданные за счет средств федерального бюджета производные и составные служебные произведения". Кроме того, законопроектом предлагается наделить Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий. "Предусматривается наделение Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и госкорпорацией "Росатом",- отмечается в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Россия, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:24 09.02.2023
 
Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях

Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях и полномочиях по их созданию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым закрепляется понятие "морские навигационные пособия", а Минобороны РФ получает полномочия по созданию и обновлению таких пособий.
"Морские навигационные пособия - официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные морские навигационные пособия, необходимые для планирования и отображения пути судна в предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна в течение всего рейса", - сообщается в тексте законопроекта.
Согласно пояснительным материалам к законопроекту, также предусмотрено закрепление за РФ "исключительных прав на морские навигационные пособия как на созданные за счет средств федерального бюджета производные и составные служебные произведения".
Кроме того, законопроектом предлагается наделить Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий.
"Предусматривается наделение Минобороны России полномочиями по созданию и обновлению морских навигационных пособий, а также установлению требований к ним и порядка их предоставления по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта, и госкорпорацией "Росатом",- отмечается в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Госдума приняла закон о бронировании времени проезда границы для грузовиков
 
ОбществоРоссияГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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