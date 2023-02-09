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Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих - РИА Новости, 09.02.2023
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Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих
Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих - РИА Новости, 09.02.2023
Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются максимальные меры социальной поддержки всем... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:36
2023-02-09T13:36
общество
жилье
вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются максимальные меры социальной поддержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. "Представляется целесообразным исключить условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми из подпункта 4 пункта 2 статьи 21 Федерального закона № 5-ФЗ, предусмотрев право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания", - сообщается в пояснительной записке. В пояснительной записке уточняется, что данная мера "позволит повысить уровень социальной защищенности супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившего) в повторный брак". Отмечается, что принятие законопроекта позитивно скажется на уровне доходов данной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты. Среди авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, сейчас факт совместного проживания с другими лицами не позволяет вдовам ветеранов боевых действий установить меры социальной поддержки наравне с вдовами (вдовцами), проживающими одиноко или с детьми. Как ранее отмечал Володин, Госдума продолжит работу над законами о поддержке военнослужащих и их семей.
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общество, жилье, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Жилье, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
13:36 09.02.2023
 
Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих

Госдума приняла закон о поддержке супругов военнослужащих, погибших при исполнении

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются максимальные меры социальной поддержки всем супругам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.
"Представляется целесообразным исключить условие одинокого проживания и совместного проживания с детьми из подпункта 4 пункта 2 статьи 21 Федерального закона № 5-ФЗ, предусмотрев право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания", - сообщается в пояснительной записке.
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В пояснительной записке уточняется, что данная мера "позволит повысить уровень социальной защищенности супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившего) в повторный брак". Отмечается, что принятие законопроекта позитивно скажется на уровне доходов данной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты.
Среди авторов инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кроме того, как отмечается в пояснительной записке, сейчас факт совместного проживания с другими лицами не позволяет вдовам ветеранов боевых действий установить меры социальной поддержки наравне с вдовами (вдовцами), проживающими одиноко или с детьми.
Как ранее отмечал Володин, Госдума продолжит работу над законами о поддержке военнослужащих и их семей.
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ОбществоЖильеВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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