https://ria.ru/20230209/yurpomosch-1850912949.html

Луценко: больше категорий граждан Вологодчины получат бесплатную юрпомощь

Луценко: больше категорий граждан Вологодчины получат бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 09.02.2023

Луценко: больше категорий граждан Вологодчины получат бесплатную юрпомощь

Законодательное Собрание Вологодской области совместно с региональной прокуратурой подготовят законопроект, согласно которому ещё большее число вологжан сможет... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:01

2023-02-09T17:01

2023-02-09T17:01

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

россия

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ВОЛОГДА, 9 фев – РИА Новости. Законодательное Собрание Вологодской области совместно с региональной прокуратурой подготовят законопроект, согласно которому ещё большее число вологжан сможет рассчитывать на бесплатную помощь адвокатов, сообщает пресс-служба заксобрания.В настоящее время безвозмездную адвокатскую помощь могут получать более 20 категорий граждан. Среди них - малоимущие, инвалиды I, II и III группы, Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, женщины, достигшие возраста 55 лет и 60-летие мужчины, отцы-одиночки и другие."Мы планируем предоставить также такое право женщинам, имеющим малолетних детей, малоимущим женщинам, а также многодетным матерям по вопросам лишения родительских прав. Помочь необходимо безработным по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, восстановлением на работе, установлением и взысканием алиментов", - подчеркнул председатель законодательного собрания области Андрей Луценко.В перечне, предлагаемом депутатами, вологжане, воспитывающие несовершеннолетних детей, по вопросам, связанным с изменением размера алиментов; люди предпенсионного и пенсионного возраста по полученным кредитам в банках и микрофинансовых организациях, а также по наследственным делам.Также по мнению спикера областного парламента, бесплатная помощь юристов также может быть востребована теми, кто покинул территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Прокуратура предложила распространить действие закона и на вынужденных переселенцев, беженцев, либо людей, получивших временное убежище на территории Российской Федерации. Речь идёт о тех, кто ранее проживал на территории Украины и оказался на территории Вологодской области после 24 февраля 2022 года.Ещё одно предложение – бесплатно помогать решать юридические вопросы родным участников специальной военной операции, погибших при выполнении возложенных на них задач, либо умерших в вследствие ранения или заболевания, полученного ими в ходе этих событий.Предполагается, что законопроект, который станет совместной инициативой заксобрания и региональной прокуратуры, будет подготовлен и принят в течение этого года.

https://ria.ru/20221130/sotsobyazatelstva-1835215162.html

https://ria.ru/20221209/sotspodderzhka-1837447822.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, россия