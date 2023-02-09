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При взрыве на складе в Киеве погиб человек

При взрыве на складе в Киеве погиб человек - РИА Новости, 09.02.2023

При взрыве на складе в Киеве погиб человек

Один человек погиб, трое ранены при взрыве на складе в Киеве, здание разрушено на площади 500 квадратных метров, причины устанавливают, сообщил мэр украинской... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:48

2023-02-09T17:48

2023-02-09T17:48

в мире

коммерческая недвижимость

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один человек погиб, трое ранены при взрыве на складе в Киеве, здание разрушено на площади 500 квадратных метров, причины устанавливают, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Ранее Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева. "В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 квадратных метров. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются", - написал Кличко в своем телеграм-канале. В Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, в здании взорвался газовый баллон.

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киев

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в мире, коммерческая недвижимость, киев, виталий кличко