https://ria.ru/20230209/vzryv-1850912131.html

На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 09.02.2023

На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг на территории бывшего завода в Киеве, под завалами могут быть люди, причины инцидента устанавливаются, сообщил мэр украинской столицы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:58

2023-02-09T16:58

2023-02-09T17:11

киев

в мире

виталий кличко

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг на территории бывшего завода в Киеве, под завалами могут быть люди, причины инцидента устанавливаются, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."В Дарницком районе столицы прозвучал взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве не объявляли уже более суток.

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

киев

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киев, в мире, виталий кличко