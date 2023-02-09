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На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 09.02.2023
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На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв
На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 09.02.2023
На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг на территории бывшего завода в Киеве, под завалами могут быть люди, причины инцидента устанавливаются, сообщил мэр украинской столицы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:58
2023-02-09T17:11
киев
в мире
виталий кличко
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг на территории бывшего завода в Киеве, под завалами могут быть люди, причины инцидента устанавливаются, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко."В Дарницком районе столицы прозвучал взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве не объявляли уже более суток.
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киев, в мире, виталий кличко
Киев, В мире, Виталий Кличко
16:58 09.02.2023 (обновлено: 17:11 09.02.2023)
 
На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

Мэр Кличко: взрыв прогремел на территории бывшего завода в Киеве, причины устанавливаются

© AP Photo / Daniel ColeКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг на территории бывшего завода в Киеве, под завалами могут быть люди, причины инцидента устанавливаются, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В Дарницком районе столицы прозвучал взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве не объявляли уже более суток.
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