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В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился - РИА Новости, 09.02.2023
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В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился
В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился - РИА Новости, 09.02.2023
В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился
В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:21
2023-02-09T06:36
происшествия
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
анатолий локоть
виктор орлов
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале."В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. &lt;...&gt; В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.", — отметил глава региона.Травников уточнил, что речь идет о третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.Позже он сообщил об еще одном погибшем из-за отравления угарным газом. Областной минздрав заявил о шести пострадавших.По словам губернатора, он поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУМЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.В региональном управлении МЧС, в свою очередь, сообщили, что в результате инцидента начался пожар на площади 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, андрей травников, анатолий локоть, виктор орлов, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Анатолий Локоть, Виктор Орлов, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
04:21 09.02.2023 (обновлено: 06:36 09.02.2023)
 
В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился

Губернатор Травников: в Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома

© Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
© Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.
"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. <...> В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.", — отметил глава региона.
Травников уточнил, что речь идет о третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.
Позже он сообщил об еще одном погибшем из-за отравления угарным газом. Областной минздрав заявил о шести пострадавших.
По словам губернатора, он поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУМЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.
В региональном управлении МЧС, в свою очередь, сообщили, что в результате инцидента начался пожар на площади 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьАндрей ТравниковАнатолий ЛокотьВиктор ОрловВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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