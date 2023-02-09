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В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился

В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился - РИА Новости, 09.02.2023

В доме в Новосибирске произошел взрыв газа, один подъезд обрушился

В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:21

2023-02-09T04:21

2023-02-09T06:36

происшествия

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

анатолий локоть

виктор орлов

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. В Новосибирске при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд, погибли два человека, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале."В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. <...> В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф.", — отметил глава региона.Травников уточнил, что речь идет о третьем подъезде, в котором находится 15 квартир.Позже он сообщил об еще одном погибшем из-за отравления угарным газом. Областной минздрав заявил о шести пострадавших.По словам губернатора, он поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУМЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим.В региональном управлении МЧС, в свою очередь, сообщили, что в результате инцидента начался пожар на площади 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 50 человек.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

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