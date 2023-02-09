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Посол России в Германии прокомментировал слова Писториуса о Путине

Посол России в Германии прокомментировал слова Писториуса о Путине - РИА Новости, 09.02.2023

Посол России в Германии прокомментировал слова Писториуса о Путине

Жесткие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение, заявил РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:53

2023-02-09T19:53

2023-02-09T20:27

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Жесткие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о российском лидере Владимире Путине несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение, заявил РИА Новости посол в Германии Сергей Нечаев. Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России, заявив в интервью газете Bild, что мир без Владимира Путина был бы лучше. "Без сомнения и совершенно точно", - ответил тогда глава минобороны ФРГ на соответствующий вопрос журналиста. "Считаем, что такого рода публичные ремарки несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение и сожаление. Член германского правительства, видимо, не учёл, что его руководитель – федеральный канцлер ФРГ – неоднократно заявлял о заинтересованности в продолжении диалога с российским лидером", - прокомментировал Нечаев. По его словам, "подобные высказывания не вписываются в тональность и без того немногочисленных российско-германских контактов, предполагающих, как хотелось бы надеяться, цивилизованные рамки общения". "В целом же хотелось бы отметить, что агрессивная антироссийская риторика никак не приближает мир на Украине. Равно как и повышенная активность в деле накачивания киевского режима германскими вооружениями", - добавил собеседник агентства. При этом он уточнил, что, к сожалению, это не единственный пример поспешного использования министром обороны ФРГ "чувствительной терминологии". "В частности, ранее он отметился публичным утверждением, будто Россия ведёт на Украине "войну на уничтожение". Этимология этого термина в нашей стране, да и в самой Германии, хорошо известна и имеет вполне определенный исторический контекст, не допускающий иных интерпретаций", - заключил Нечаев. Новый глава минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также он был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации РФ, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, германия, россия, борис писториус, владимир путин, bild, welt, евросоюз, сергей нечаев (дипломат), украина