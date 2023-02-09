Рейтинг@Mail.ru
Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/vyplata-1850992135.html
Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты - РИА Новости, 09.02.2023
Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:41
2023-02-09T23:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022 года, смогут получить единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, "в случае гибели (смерти) в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" волонтеров, принимавших "непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", их родственники смогут получить единовременные выплаты. Выплаты смогут получить и сами волонтеры, получившие травмы при восстановлении инфраструктуры и помощи населению на данных территориях в указанный период. В случае если волонтер скончается в течение года со дня возвращения из новых регионов из-за полученного там увечья, для получения выплаты потребуется "заключение о причинно-следственной связи между смертью волонтера и увечьем или заболеванием, полученным волонтером при осуществление волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Согласно документу о поддержке волонтерской деятельности, к которому отсылает постановление, семья погибшего волонтера имеет право на выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае ранения, травмы или контузии волонтер получает единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.
https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
23:41 09.02.2023
 
Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты

Семьи волонтеров, погибших в новых регионах, смогут получить единовременную выплату

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022 года, смогут получить единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, "в случае гибели (смерти) в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" волонтеров, принимавших "непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", их родственники смогут получить единовременные выплаты.
Выплаты смогут получить и сами волонтеры, получившие травмы при восстановлении инфраструктуры и помощи населению на данных территориях в указанный период.
В случае если волонтер скончается в течение года со дня возвращения из новых регионов из-за полученного там увечья, для получения выплаты потребуется "заключение о причинно-следственной связи между смертью волонтера и увечьем или заболеванием, полученным волонтером при осуществление волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".
Согласно документу о поддержке волонтерской деятельности, к которому отсылает постановление, семья погибшего волонтера имеет право на выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае ранения, травмы или контузии волонтер получает единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 14:33Специальная военная операция на Украине
Прокуратура оперативно решает проблемы с получением выплат мобилизованными
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала