Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты
Семьи волонтеров, погибших в новых регионах, смогут получить единовременную выплату
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022 года, смогут получить единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, "в случае гибели (смерти) в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" волонтеров, принимавших "непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", их родственники смогут получить единовременные выплаты.
Выплаты смогут получить и сами волонтеры, получившие травмы при восстановлении инфраструктуры и помощи населению на данных территориях в указанный период.
В случае если волонтер скончается в течение года со дня возвращения из новых регионов из-за полученного там увечья, для получения выплаты потребуется "заключение о причинно-следственной связи между смертью волонтера и увечьем или заболеванием, полученным волонтером при осуществление волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области".
Согласно документу о поддержке волонтерской деятельности, к которому отсылает постановление, семья погибшего волонтера имеет право на выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае ранения, травмы или контузии волонтер получает единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.