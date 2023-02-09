https://ria.ru/20230209/vyplata-1850992135.html

Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты

Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты - РИА Новости, 09.02.2023

Семьи погибших в новых регионах волонтеров получат выплаты

Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T23:41

2023-02-09T23:41

2023-02-09T23:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Семьи волонтеров, которые погибли на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 30 сентября 2022 года, смогут получить единовременную выплату, следует из постановления правительства РФ, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, "в случае гибели (смерти) в период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" волонтеров, принимавших "непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры", их родственники смогут получить единовременные выплаты. Выплаты смогут получить и сами волонтеры, получившие травмы при восстановлении инфраструктуры и помощи населению на данных территориях в указанный период. В случае если волонтер скончается в течение года со дня возвращения из новых регионов из-за полученного там увечья, для получения выплаты потребуется "заключение о причинно-следственной связи между смертью волонтера и увечьем или заболеванием, полученным волонтером при осуществление волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Согласно документу о поддержке волонтерской деятельности, к которому отсылает постановление, семья погибшего волонтера имеет право на выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае ранения, травмы или контузии волонтер получает единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, россия, донецкая народная республика