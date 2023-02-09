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ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии - РИА Новости, 09.02.2023
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ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии
ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии - РИА Новости, 09.02.2023
ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:45
2023-02-09T15:18
общество
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры."Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект - первый шаг в этом направлении", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.Ранее в думской электронной базе был опубликован положительный отзыв правительства РФ на соответствующий законопроект.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.
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общество, россия, госдума рф, единая россия, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Навигатор абитуриента
14:45 09.02.2023 (обновлено: 15:18 09.02.2023)
 
ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии

ГД одобрила проект о дополнительных баллах для служивших в армии при поступлении в вузы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры.
"Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект - первый шаг в этом направлении", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
Ранее в думской электронной базе был опубликован положительный отзыв правительства РФ на соответствующий законопроект.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.
Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.
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