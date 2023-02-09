https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html

ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии

ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии - РИА Новости, 09.02.2023

ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:45

2023-02-09T14:45

2023-02-09T15:18

общество

россия

госдума рф

единая россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры."Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект - первый шаг в этом направлении", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.Ранее в думской электронной базе был опубликован положительный отзыв правительства РФ на соответствующий законопроект.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821050957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, единая россия, навигатор абитуриента