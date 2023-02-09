14:45 09.02.2023 (обновлено: 15:18 09.02.2023)
ГД одобрила проект о дополнительных баллах для абитуриентов после армии
ГД одобрила проект о дополнительных баллах для служивших в армии при поступлении в вузы
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает, что служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры.
"Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы. Подготовленный депутатами Госдумы законопроект - первый шаг в этом направлении", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
Ранее в думской электронной базе был опубликован положительный отзыв правительства РФ на соответствующий законопроект.
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.
Как отмечала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.
3 октября 2022, 03:15Юрист объяснила, какие льготы положены мобилизованным