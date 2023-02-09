https://ria.ru/20230209/vsu-1850855080.html
ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.02.2023
ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:31
2023-02-09T14:31
2023-02-09T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Угледара, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад украинской армии в районе Водяного и Угледара в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:31 09.02.2023 (обновлено: 14:43 09.02.2023)
ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ, три БМП на Южнодонецком направлении