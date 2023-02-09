https://ria.ru/20230209/vsu-1850855080.html

ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.02.2023

ВС России уничтожили свыше 85 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:31

2023-02-09T14:31

2023-02-09T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Угледара, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригад украинской армии в районе Водяного и Угледара в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожены свыше 85 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика