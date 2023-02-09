https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850988916.html

Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым

Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым - РИА Новости, 09.02.2023

Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым

Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T22:58

2023-02-09T22:58

2023-02-09T23:10

политика

россия

новосибирск

новый уренгой

владимир путин

виталий савельев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли.Путин ранее открыл модернизированные аэропорты в Новосибирске и в Новом Уренгое, а также пообщался с представителями авиаотрасли.

https://ria.ru/20230209/putin-1850985683.html

россия

новосибирск

новый уренгой

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, новосибирск, новый уренгой, владимир путин, виталий савельев