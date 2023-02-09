https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850988916.html
Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым
Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым - РИА Новости, 09.02.2023
Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым
Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:58
2023-02-09T22:58
2023-02-09T23:10
политика
россия
новосибирск
новый уренгой
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, обсуждались вопросы отрасли.Путин ранее открыл модернизированные аэропорты в Новосибирске и в Новом Уренгое, а также пообщался с представителями авиаотрасли.
https://ria.ru/20230209/putin-1850985683.html
россия
новосибирск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, новосибирск, новый уренгой, владимир путин, виталий савельев
Политика, Россия, Новосибирск, Новый Уренгой, Владимир Путин, Виталий Савельев
22:58 09.02.2023 (обновлено: 23:10 09.02.2023)
Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым
Президент Путин провел встречу с главой Минтранса Савельевым