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Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой - РИА Новости, 09.02.2023
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой
Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:57
2023-02-09T21:57
политика
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Встреча прошла в Кремле. Чуть ранее в этот день Путин провел заседание набсовета АСИ.
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политика, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
21:57 09.02.2023
 
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой

Путин в четверг провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив Чупшевой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.
Встреча прошла в Кремле.
Чуть ранее в этот день Путин провел заседание набсовета АСИ.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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