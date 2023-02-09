https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850983306.html

Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой

Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой - РИА Новости, 09.02.2023

Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой

Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:57

2023-02-09T21:57

2023-02-09T21:57

политика

россия

владимир путин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Встреча прошла в Кремле. Чуть ранее в этот день Путин провел заседание набсовета АСИ.

https://ria.ru/20230209/nagrady-1850968799.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)