https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850983306.html
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой - РИА Новости, 09.02.2023
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой
Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:57
2023-02-09T21:57
2023-02-09T21:57
политика
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел отдельную встречу с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Встреча прошла в Кремле. Чуть ранее в этот день Путин провел заседание набсовета АСИ.
https://ria.ru/20230209/nagrady-1850968799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин провел встречу с главой АСИ Чупшевой
Путин в четверг провел встречу с главой Агентства стратегических инициатив Чупшевой