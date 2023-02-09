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В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время - РИА Новости, 09.02.2023
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В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:50
2023-02-09T18:59
госдума рф
общество
михаил матвеев
россия
отмена перехода на зимнее время в россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время."Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу", - написал он в своём телеграм-канале.
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госдума рф, общество, михаил матвеев, россия, отмена перехода на зимнее время в россии
Госдума РФ, Общество, Михаил Матвеев, Россия, Отмена перехода на зимнее время в России
18:50 09.02.2023 (обновлено: 18:59 09.02.2023)
 
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

Депутат Матвеев внесет в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время.
"Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу", - написал он в своём телеграм-канале.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая 2022, 06:15Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области сообщили о переходе на московское время
 
Госдума РФОбществоМихаил МатвеевРоссияОтмена перехода на зимнее время в России
 
 
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