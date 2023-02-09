https://ria.ru/20230209/vremya-1850952715.html

В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время - РИА Новости, 09.02.2023

В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:50

2023-02-09T18:50

2023-02-09T18:59

госдума рф

общество

михаил матвеев

россия

отмена перехода на зимнее время в россии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время."Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу", - написал он в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, михаил матвеев, россия, отмена перехода на зимнее время в россии