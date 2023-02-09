https://ria.ru/20230209/vremya-1850952715.html
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время - РИА Новости, 09.02.2023
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:50
2023-02-09T18:50
2023-02-09T18:59
госдума рф
общество
михаил матвеев
россия
отмена перехода на зимнее время в россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подготовит и внесёт в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время."Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу", - написал он в своём телеграм-канале.
https://ria.ru/20220527/vremya-1791013739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, михаил матвеев, россия, отмена перехода на зимнее время в россии
Госдума РФ, Общество, Михаил Матвеев, Россия, Отмена перехода на зимнее время в России
18:50 09.02.2023 (обновлено: 18:59 09.02.2023)
В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
Депутат Матвеев внесет в Госдуму проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время