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Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
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Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС
Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:59
2023-02-09T15:59
финляндия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — РИА Новости. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны. Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином. К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство. Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.
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финляндия, евросоюз
Финляндия, Евросоюз
15:59 09.02.2023
 
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС

Финляндия поставила цель производить не менее десяти процентов водорода в ЕС к 2030 году

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — РИА Новости. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны.
Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином.
"Мы хотим производить водород и электротопливо, прежде всего, для нужд финской промышленности, транспорта и энергетической системы. Водород также способствует обновлению промышленности и росту экспорта с высокой добавленной стоимостью", - приводится в сообщении цитата министра экономического развития Мики Линтиля.
К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство.
Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.
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