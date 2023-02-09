https://ria.ru/20230209/vodorod-1850885695.html
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС
Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:59
2023-02-09T15:59
2023-02-09T15:59
финляндия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — РИА Новости. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны. Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином. К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство. Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.
https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791326226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, евросоюз
Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС
Финляндия поставила цель производить не менее десяти процентов водорода в ЕС к 2030 году
ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — РИА Новости. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны.
Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином.
"Мы хотим производить водород и электротопливо, прежде всего, для нужд финской промышленности, транспорта и энергетической системы. Водород также способствует обновлению промышленности и росту экспорта с высокой добавленной стоимостью", - приводится в сообщении цитата министра экономического развития Мики Линтиля.
К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство.
Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.