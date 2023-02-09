https://ria.ru/20230209/vodorod-1850885695.html

Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС

Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС - РИА Новости, 09.02.2023

Финляндия поставила цель стать лидером по производству водорода в ЕС

Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:59

2023-02-09T15:59

2023-02-09T15:59

финляндия

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев — РИА Новости. Финляндия поставила цель стать лидером по созданию водорода в ЕС и производить не менее 10% от европейских потребностей к 2030 году, сообщает в четверг министерство труда и экономического развития страны. Соответствующая резолюция принята в четверг кабмином. К конкурентным преимуществам Финляндии относятся предсказуемость операционной среды, беспроблемные процедуры получения разрешений и планирования землепользования, уточняет министерство. Резолюция основана на политике правительства, согласно которой в рамках стратегии климата и энергетики будет подготовлена национальная водородная стратегия и последующее постановление правительства, которое поддержит работу по созданию водородного кластера, состоящего из конкретных компаний, уточняет министерство.

https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791326226.html

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

финляндия, евросоюз