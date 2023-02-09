https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html
Усилия Запада в Африке не окажут влияния на связи с Россией, заявил Лавров
Усилия Запада в Африке не окажут влияния на связи с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2023
Усилия Запада в Африке не окажут влияния на связи с Россией, заявил Лавров
Москва уверена, что попытки западных дипломатов повлиять на отношения России и африканских стран не будут иметь никакого эффекта, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:15
2023-02-09T14:15
2023-02-09T14:57
африка
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сергей лавров
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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Москва уверена, что попытки западных дипломатов повлиять на отношения России и африканских стран не будут иметь никакого эффекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр обратил внимание, что западные дипломаты "будто преследуют" российскую делегацию и посещают те же африканские страны, в которых ранее побывал он сам."Я слышал про визит пяти или шести западных дипломатов, в том числе представителей ЕС - эта же группа была и накануне нашего визита в Мавритании. Такое впечатление, что они нас преследуют", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Судан."Вопрос о том, насколько это повлияет на наши отношения с африканскими странами, - все то, что мы ощущаем, видим, говорит о том, что это не окажет никакого негативного влияния на наши связи", - отметил он.Однако, по словам Лаврова, то, что западные представители с нахрапом носятся по всему миру с требованием осудить РФ, говорит о том, что они не верят в демократию и право развивающихся стран самим определять, как себя вести в мировых делах.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщило, что Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Судан, совпавший с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США.В начале недели Лавров отправился в турне по странам Африки и Ближнего Востока, посетив Ирак, Мали и Мавританию.
https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850620447.html
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африка, россия, мавритания, сергей лавров, евросоюз, в мире
Африка, Россия, Мавритания, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
14:15 09.02.2023 (обновлено: 14:57 09.02.2023)
Усилия Запада в Африке не окажут влияния на связи с Россией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: усилия западных дипломатов не окажут влияния на связи России и Африки
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Москва уверена, что попытки западных дипломатов повлиять на отношения России и африканских стран не будут иметь никакого эффекта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр обратил внимание, что западные дипломаты "будто преследуют" российскую делегацию и посещают те же африканские страны, в которых ранее побывал он сам.
"Я слышал про визит пяти или шести западных дипломатов, в том числе представителей ЕС
- эта же группа была и накануне нашего визита в Мавритании
. Такое впечатление, что они нас преследуют", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Судан
.
"Вопрос о том, насколько это повлияет на наши отношения с африканскими странами, - все то, что мы ощущаем, видим, говорит о том, что это не окажет никакого негативного влияния на наши связи", - отметил он.
Однако, по словам Лаврова, то, что западные представители с нахрапом носятся по всему миру с требованием осудить РФ, говорит о том, что они не верят в демократию и право развивающихся стран самим определять, как себя вести в мировых делах.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщило, что Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Судан, совпавший с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США
.
В начале недели Лавров отправился в турне по странам Африки и Ближнего Востока
, посетив Ирак
, Мали
и Мавританию.