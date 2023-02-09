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В Роскачестве дали совет по выбору розового вина - РИА Новости, 09.02.2023
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В Роскачестве дали совет по выбору розового вина
В Роскачестве дали совет по выбору розового вина - РИА Новости, 09.02.2023
В Роскачестве дали совет по выбору розового вина
Выбирая розовое вино в магазине, следует обращать внимание на его цвет - желтоватая окраска свидетельствует, что напиток уже прошел свой пик вкуса, рассказали... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:50
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общество
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбирая розовое вино в магазине, следует обращать внимание на его цвет - желтоватая окраска свидетельствует, что напиток уже прошел свой пик вкуса, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Оттенков у розе огромное количество – от ярко-розового до лососевого. Однако, если вино приобрело желтоватую окраску, скорее всего, оно уже далеко не на пике своего аромата и вкуса. Прозрачная бутылка – это преимущество розового вина и риск при хранении и продаже – яркий свет может быстро "состарить" вино", - отметили в организации. Также в Роскачестве рекомендуют выбирать розовые вина максимально близкого года урожая: для выдержки в бутылке подходят лишь немногие дорогие розовые вина. Большинство вин этого стиля лучше выпивать в первые год-полтора после бутилирования (дата розлива обязательно должна быть на контрэтикетке или на горлышке бутылки). Отмечается, что 25 из 44 вин данной категории, которые были выбраны для исследования, произведены из красных сортов винограда методом кратковременного настоя виноградного сока на кожице и косточках. Меньшая часть - путем ассамбляжа белых и красных базовых вин. Подавать розе лучше охлажденным по принципу "чем слаще, тем прохладней" - в диапазоне от 8 до 11 градусов. При этом такие напитки обычно не требуют сложных блюд для сопровождения. "Сухие розе сочетаются с салатами, рыбными закусками, морепродуктами. Полусухие подойдут к фруктам, полусладкие - к сырам или десертам послаще", - рассказали в организации.
https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html
https://ria.ru/20230127/vino-1847758172.html
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общество, россия
Общество, Россия
03:50 09.02.2023
 
В Роскачестве дали совет по выбору розового вина

Роскачество советует обращать внимание на цвет при выборе розового вина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выбирая розовое вино в магазине, следует обращать внимание на его цвет - желтоватая окраска свидетельствует, что напиток уже прошел свой пик вкуса, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Оттенков у розе огромное количество – от ярко-розового до лососевого. Однако, если вино приобрело желтоватую окраску, скорее всего, оно уже далеко не на пике своего аромата и вкуса. Прозрачная бутылка – это преимущество розового вина и риск при хранении и продаже – яркий свет может быстро "состарить" вино", - отметили в организации.
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
03:16
Роскачество объявило лучшие розовые вина России
Также в Роскачестве рекомендуют выбирать розовые вина максимально близкого года урожая: для выдержки в бутылке подходят лишь немногие дорогие розовые вина. Большинство вин этого стиля лучше выпивать в первые год-полтора после бутилирования (дата розлива обязательно должна быть на контрэтикетке или на горлышке бутылки).
Отмечается, что 25 из 44 вин данной категории, которые были выбраны для исследования, произведены из красных сортов винограда методом кратковременного настоя виноградного сока на кожице и косточках. Меньшая часть - путем ассамбляжа белых и красных базовых вин.
"Оба метода являются разрешенными для виноделия, однако, как показали результаты исследования, розовые вина из одного и более красных сортов показывают лучшее качество", - сделали вывод в Роскачестве.
Подавать розе лучше охлажденным по принципу "чем слаще, тем прохладней" - в диапазоне от 8 до 11 градусов. При этом такие напитки обычно не требуют сложных блюд для сопровождения. "Сухие розе сочетаются с салатами, рыбными закусками, морепродуктами. Полусухие подойдут к фруктам, полусладкие - к сырам или десертам послаще", - рассказали в организации.
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27 января, 08:55
В Роскачестве назвали продукты, не сочетающиеся с вином
 
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