https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html

Роскачество объявило лучшие розовые вина России

Роскачество объявило лучшие розовые вина России - РИА Новости, 09.02.2023

Роскачество объявило лучшие розовые вина России

Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них - Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:16

2023-02-09T03:16

2023-02-09T11:10

экономика

россия

олеся буняева

роскачество

фанагория

новости - туризм

еда - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce6ddbfcd69463575d2acf1e2debb2a8.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них - Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань") и "Розе" Каберне Совиньон ("Фанагория"), рассказали РИА Новости в организации. По итогам исследования эксперты пришли к выводу о существенном росте качества российских розовых вин по сравнению с предыдущими годами. Так, 40 вин из 44 исследованных соответствуют повышенному стандарту качества по вкусу и аромату - это стало лучшим результатом за все годы анализа. В топ-5 лучших сухих розовых вин вошли: Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань"), "Кюве" Мерло Зинфандель ("Мысхако"), ZB Wine Rose ("Золотая Балка"), "Розе" Каберне Фран ("Фанагория"), "Розовое" ("Усадьба Перовских"). "Лучшее сухое вино в исследовании стало лидером и по соотношению цены и качества. "Розе" крупнейшего российского производителя ("Фанагория" - ред.) было приобретено... по цене 299,99 рублей. Вино выпущено тиражом 90 тысяч экземпляров", - уточнили в Роскачестве. При этом наиболее высокие оценки в исследовании получили полусухие розовые вина. Лидером в этой категории стала "Фанагория" с винами "Розе" Каберне Совиньон, "Розе" Саперави и "Авторское" Каберне Совиньон. "Наиболее доступным из полусухих вин... стало вино полусухое розовое "Траминер" серии "Бухта Омега" за 423 рубля", - добавили в организации. В свою очередь, среди полусладких лучшим розовым вином было признано "Эксклюзив" Пино Нуар/Пино Гри от производителя "Шато Пино", а наиболее доступным - розовое "Буссо" марки Inkerman. "В 2022 году целый ряд производителей расширил свои линейки новыми розовыми винами, сделанными из винограда урожая 2021 года. Это был непростой год с точки зрения погодных условий для производства красных вин, но виноделы смогли сделать его недостатки достоинствами, работая с розовыми винами", - подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

https://ria.ru/20230127/vino-1847758172.html

https://ria.ru/20230209/pivo-1850698792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олеся буняева, роскачество, фанагория, новости - туризм, еда - туризм