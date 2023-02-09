https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html
Роскачество объявило лучшие розовые вина России
Роскачество объявило лучшие розовые вина России - РИА Новости, 09.02.2023
Роскачество объявило лучшие розовые вина России
Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них - Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T03:16
2023-02-09T03:16
2023-02-09T11:10
экономика
россия
олеся буняева
роскачество
фанагория
новости - туризм
еда - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce6ddbfcd69463575d2acf1e2debb2a8.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них - Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань") и "Розе" Каберне Совиньон ("Фанагория"), рассказали РИА Новости в организации. По итогам исследования эксперты пришли к выводу о существенном росте качества российских розовых вин по сравнению с предыдущими годами. Так, 40 вин из 44 исследованных соответствуют повышенному стандарту качества по вкусу и аромату - это стало лучшим результатом за все годы анализа. В топ-5 лучших сухих розовых вин вошли: Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань"), "Кюве" Мерло Зинфандель ("Мысхако"), ZB Wine Rose ("Золотая Балка"), "Розе" Каберне Фран ("Фанагория"), "Розовое" ("Усадьба Перовских"). "Лучшее сухое вино в исследовании стало лидером и по соотношению цены и качества. "Розе" крупнейшего российского производителя ("Фанагория" - ред.) было приобретено... по цене 299,99 рублей. Вино выпущено тиражом 90 тысяч экземпляров", - уточнили в Роскачестве. При этом наиболее высокие оценки в исследовании получили полусухие розовые вина. Лидером в этой категории стала "Фанагория" с винами "Розе" Каберне Совиньон, "Розе" Саперави и "Авторское" Каберне Совиньон. "Наиболее доступным из полусухих вин... стало вино полусухое розовое "Траминер" серии "Бухта Омега" за 423 рубля", - добавили в организации. В свою очередь, среди полусладких лучшим розовым вином было признано "Эксклюзив" Пино Нуар/Пино Гри от производителя "Шато Пино", а наиболее доступным - розовое "Буссо" марки Inkerman. "В 2022 году целый ряд производителей расширил свои линейки новыми розовыми винами, сделанными из винограда урожая 2021 года. Это был непростой год с точки зрения погодных условий для производства красных вин, но виноделы смогли сделать его недостатки достоинствами, работая с розовыми винами", - подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
https://ria.ru/20230127/vino-1847758172.html
https://ria.ru/20230209/pivo-1850698792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dafbbfb4bca60e76aff544d01f0919e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олеся буняева, роскачество, фанагория, новости - туризм, еда - туризм
Экономика, Россия, Олеся Буняева, Роскачество, Фанагория, Новости - Туризм, Еда - Туризм
03:16 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
Роскачество объявило лучшие розовые вина России
Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков категории
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роскачество проверило розовые вина в России и составило топ лучших напитков в данной категории, среди них - Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань") и "Розе" Каберне Совиньон ("Фанагория"), рассказали РИА Новости в организации.
По итогам исследования эксперты пришли к выводу о существенном росте качества российских розовых вин по сравнению с предыдущими годами. Так, 40 вин из 44 исследованных соответствуют повышенному стандарту качества по вкусу и аромату - это стало лучшим результатом за все годы анализа.
В топ-5 лучших сухих розовых вин вошли: Цвайгельт - Красностоп (производитель - "Шато Тамань"), "Кюве" Мерло Зинфандель ("Мысхако"), ZB Wine Rose ("Золотая Балка"), "Розе" Каберне Фран ("Фанагория"), "Розовое" ("Усадьба Перовских"). "Лучшее сухое вино в исследовании стало лидером и по соотношению цены и качества. "Розе" крупнейшего российского производителя ("Фанагория" - ред.) было приобретено... по цене 299,99 рублей. Вино выпущено тиражом 90 тысяч экземпляров", - уточнили в Роскачестве.
При этом наиболее высокие оценки в исследовании получили полусухие розовые вина. Лидером в этой категории стала "Фанагория" с винами "Розе" Каберне Совиньон, "Розе" Саперави и "Авторское" Каберне Совиньон. "Наиболее доступным из полусухих вин... стало вино полусухое розовое "Траминер" серии "Бухта Омега" за 423 рубля", - добавили в организации.
В свою очередь, среди полусладких лучшим розовым вином было признано "Эксклюзив" Пино Нуар/Пино Гри от производителя "Шато Пино", а наиболее доступным - розовое "Буссо" марки Inkerman.
"В 2022 году целый ряд производителей расширил свои линейки новыми розовыми винами, сделанными из винограда урожая 2021 года. Это был непростой год с точки зрения погодных условий для производства красных вин, но виноделы смогли сделать его недостатки достоинствами, работая с розовыми винами", - подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева
.