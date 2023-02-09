https://ria.ru/20230209/veypy-1850833624.html

Мнения фракций Госдумы по поводу вейпов разошлись

Мнения фракций Госдумы по поводу вейпов разошлись - РИА Новости, 09.02.2023

Мнения фракций Госдумы по поводу вейпов разошлись

Депутаты Госдумы от разных фракций не пришли к однозначному решению относительно регулирования рынка вейпов в РФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:32

2023-02-09T13:32

2023-02-09T13:33

здоровье - общество

россия

алексей диденко (политик)

вячеслав володин

петр толстой

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от разных фракций не пришли к однозначному решению относительно регулирования рынка вейпов в РФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" выступили за полный запрет "парения" в стране, КПРФ - за ограничения и контроль рынка, а мнения в "Единой России" разделились, рассказал РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. В среду профильные рабочие группы по охране здоровья граждан и по выработке инициатив по запрету вейпов провели заседание в Думе. Как ранее уточняли РИА Новости собеседники, знакомые с ходом дискуссии, депутаты должны были обсудить запрет вейпов в РФ, а также подготовку проведения парламентских слушаний по данной теме. "Разные точки зрения звучали, поэтому не договорились. У разных фракций разные подходы, нам только предстоит принять какое-то решение, видимо, определиться голосованием в зале (пленарных заседаний)", - рассказал он, говорят об итогах заседания. Диденко, принимавший участие в обсуждении от ЛДПР, отметил, что партия продолжает выступать за полный запрет вейпов в России, аргументируя это тем, что подобная мера - "долгосрочный шаг в борьбе за здоровье наших граждан, за формирование безникотинового поколения". При этом "Справедливая Россия - За правду" также выступила за полный запрет "вейпинга" в стране, а КПРФ - за ограничения и контроль рынка. Думское большинство в лице "Единой России" не пришло к единому мнению, запрещать вейпы в РФ полностью или ограничивать продажу, по словам Диденко, отдельные парламентарии от ЕР выступили с разными аргументами. "Новые люди" не приняли участие в заседании, добавил он. Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних. В Думе была образована группа при главах трех профильных комитетов - по молодежной политике, по охране здоровья и по просвещению. Координатор группы и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее заявил РИА Новости, что не исключает проведение в Думе парламентских слушаний по теме запрета вейпов. Ранее Роспотребнадзор, Минздрав и МВД также поддержали идею запрета вейпов в РФ.

https://ria.ru/20230202/veypy-1849319789.html

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здоровье - общество, россия, алексей диденко (политик), вячеслав володин, петр толстой, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)