https://ria.ru/20230209/vertolet-1850974805.html

Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1

Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1 - РИА Новости, 09.02.2023

Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1

Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта № 1 попала птица. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:45

2023-02-09T20:45

2023-02-09T22:58

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта № 1 попала птица."Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира (воздушного судна. — Прим. ред.) спрашиваю: "Что делать?" Он говорит: "Ну мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности", — отметил глава государства.Президент также рассказал о ситуации, произошедшей с вертолетом."Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: "Ну давайте сядем". Командир вышел. Я уже был президентом. И он (пилот вертолета. — Прим. ред.) говорит: "Я командир судна — и я принимаю решение. Я не полечу". Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь", — пояснил Путин.Российский лидер подчеркнул, что на пилотах лежит большая ответственность, поскольку в их руках не только собственная жизнь, но и жизни десятков людей.

https://ria.ru/20230209/putin-1850971560.html

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"Попала птица, и один двигатель заглох" — Путин о нештатной ситуации на борту № 1 Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта №1 попала птица. 2023-02-09T20:45 true PT0M59S

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россия, владимир путин