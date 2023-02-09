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Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1
Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1 - РИА Новости, 09.02.2023
Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1
Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта № 1 попала птица. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:45
2023-02-09T20:45
2023-02-09T22:58
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта № 1 попала птица."Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира (воздушного судна. — Прим. ред.) спрашиваю: "Что делать?" Он говорит: "Ну мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности", — отметил глава государства.Президент также рассказал о ситуации, произошедшей с вертолетом."Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: "Ну давайте сядем". Командир вышел. Я уже был президентом. И он (пилот вертолета. — Прим. ред.) говорит: "Я командир судна — и я принимаю решение. Я не полечу". Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь", — пояснил Путин.Российский лидер подчеркнул, что на пилотах лежит большая ответственность, поскольку в их руках не только собственная жизнь, но и жизни десятков людей.
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"Попала птица, и один двигатель заглох" — Путин о нештатной ситуации на борту № 1
Владимир Путин сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта №1 попала птица.
2023-02-09T20:45
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россия, владимир путин
20:45 09.02.2023 (обновлено: 22:58 09.02.2023)
Путин рассказал о нештатной ситуации на борту № 1
Владимир Путин рассказал о вынужденной посадке борта № 1 из-за попавшей в двигатель птицы
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Владимир Путин сообщил на встрече
с представителями авиационной отрасли, что однажды в двигатель борта № 1 попала птица.
"Я помню, неоднократно у меня было, на самолете это было: самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира (воздушного судна. — Прим. ред.) спрашиваю: "Что делать?" Он говорит: "Ну мы дотянем". Я говорю: "А может, лучше развернуться и сесть?" В конце концов на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности", — отметил глава государства.
Президент также рассказал о ситуации, произошедшей с вертолетом.
"Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: "Ну давайте сядем". Командир вышел. Я уже был президентом. И он (пилот вертолета. — Прим. ред.) говорит: "Я командир судна — и я принимаю решение. Я не полечу". Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь", — пояснил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на пилотах лежит большая ответственность, поскольку в их руках не только собственная жизнь, но и жизни десятков людей.