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Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной - РИА Новости, 09.02.2023
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Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной
Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной
Версия о причастности Норвегии к взрывам на "Северных потоках" правдоподобна: страна наряду с США является основным бенефициаром вытеснения российского газа с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:50
2023-02-09T13:50
россия
сша
норвегия
джо байден
алексей гривач
нато
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Версия о причастности Норвегии к взрывам на "Северных потоках" правдоподобна: страна наряду с США является основным бенефициаром вытеснения российского газа с рынка Европы, и в прошлом году выручка от продажи норвежского трубопроводного газа действительно показала рост - двукратный, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. "Версия американского журналиста имеет право на жизнь и выглядит правдоподобно, учитывая… тот факт, что и США, и Норвегия являются основными бенефициарами вытеснения российского газа с европейского рынка. Те же норвежцы получили более 100 миллиардов долларов выручки от продаж трубопроводного газа в прошлом году. Это в два раза больше, чем в 2021 году, и в 10 раз больше, чем в 2020 году", - сказал Гривач. "Причастность структур стран НАТО к диверсиям на "Северных потоках" практически с первого дня является секретом Полишинеля. Что касается технической стороны вопроса, кто именно и как именно это сделал, это вопросы, на которые должно было дать ответы тщательное международное расследование. Проблема в том, что его, похоже, не собираются проводить и в лучшем случае саботируют, в худшем – занимаются уничтожением улик. Что, впрочем, лишь укрепляет подозрения относительно авторов данного "блюда", - добавил эксперт. Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
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россия, сша, норвегия, джо байден, алексей гривач, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, владимир путин, северный поток, авария на "северных потоках"
Россия, США, Норвегия, Джо Байден, Алексей Гривач, НАТО, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Владимир Путин, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
13:50 09.02.2023
 
Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной

Эксперт Гривач назвал версию о подрыве "Северных потоков" Норвегией и США правдоподобной

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Версия о причастности Норвегии к взрывам на "Северных потоках" правдоподобна: страна наряду с США является основным бенефициаром вытеснения российского газа с рынка Европы, и в прошлом году выручка от продажи норвежского трубопроводного газа действительно показала рост - двукратный, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
"Версия американского журналиста имеет право на жизнь и выглядит правдоподобно, учитывая… тот факт, что и США, и Норвегия являются основными бенефициарами вытеснения российского газа с европейского рынка. Те же норвежцы получили более 100 миллиардов долларов выручки от продаж трубопроводного газа в прошлом году. Это в два раза больше, чем в 2021 году, и в 10 раз больше, чем в 2020 году", - сказал Гривач.
"Причастность структур стран НАТО к диверсиям на "Северных потоках" практически с первого дня является секретом Полишинеля. Что касается технической стороны вопроса, кто именно и как именно это сделал, это вопросы, на которые должно было дать ответы тщательное международное расследование. Проблема в том, что его, похоже, не собираются проводить и в лучшем случае саботируют, в худшем – занимаются уничтожением улик. Что, впрочем, лишь укрепляет подозрения относительно авторов данного "блюда", - добавил эксперт.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, значительно сократились с середины июня прошлого года из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала военной операции на территории Украины, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:57
В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом
 
РоссияСШАНорвегияДжо БайденАлексей ГривачНАТОГенеральная прокуратура РФГазпромВладимир ПутинСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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