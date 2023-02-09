https://ria.ru/20230209/vengriya-1850840588.html

Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе

Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе - РИА Новости, 09.02.2023

Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе

Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:50

2023-02-09T13:50

2023-02-09T13:50

в мире

венгрия

будапешт

петер сийярто

каталин новак

нато

евросоюз

тарас креминь

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БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности, будет разрешено более широкое применение венгерского языка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. На вопрос, поддержала бы Венгрия вступление Украины в НАТО, Гуйяш ответил, что "любая страна может подать заявку в НАТО", однако "вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну". Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20230206/vengriya-1850055300.html

https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html

https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html

венгрия

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, каталин новак, нато, евросоюз, тарас креминь, украина