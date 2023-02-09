Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе
Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС до решения вопроса о нацменьшинстве
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности, будет разрешено более широкое применение венгерского языка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
На вопрос, поддержала бы Венгрия вступление Украины в НАТО, Гуйяш ответил, что "любая страна может подать заявку в НАТО", однако "вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну".
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
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В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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