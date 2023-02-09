Рейтинг@Mail.ru
Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/vengriya-1850840588.html
Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе
Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе - РИА Новости, 09.02.2023
Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе
Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:50
2023-02-09T13:50
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
каталин новак
нато
евросоюз
тарас креминь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/19/1563831920_0:210:3078:1941_1920x0_80_0_0_469742daa30148dc4e1d7c4dcc9d89b4.jpg
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности, будет разрешено более широкое применение венгерского языка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. На вопрос, поддержала бы Венгрия вступление Украины в НАТО, Гуйяш ответил, что "любая страна может подать заявку в НАТО", однако "вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну". Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20230206/vengriya-1850055300.html
https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html
https://ria.ru/20230203/vengriya-1849412347.html
венгрия
будапешт
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/19/1563831920_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ff56af20f53fc61301232c3981ef5872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, каталин новак, нато, евросоюз, тарас креминь, украина
В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Каталин Новак, НАТО, Евросоюз, Тарас Креминь, Украина
13:50 09.02.2023
 
Будапешт выдвинул Киеву условие ратификации членства Украины в Евросоюзе

Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС до решения вопроса о нацменьшинстве

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 фев - РИА Новости. Венгрия не ратифицирует членство Украины в ЕС, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, в частности, будет разрешено более широкое применение венгерского языка, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Хочу обратить внимание, что мы поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако четко дали понять, что если не будет подвижек в вопросе национальных меньшинств, то не будет и венгерской ратификации... Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 15:21
В Венгрии проводят стратегическое заседание, посвященное санкциям Евросоюза
На вопрос, поддержала бы Венгрия вступление Украины в НАТО, Гуйяш ответил, что "любая страна может подать заявку в НАТО", однако "вступление Украины в НАТО прямо сейчас означало бы мировую войну".
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 17:27
В Венгрии обвинили Брюссель в эскалации конфликта на Украине
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 06:44
Глава МИД Венгрии резко осадил американского посла
 
В миреВенгрияБудапештПетер СийяртоКаталин НовакНАТОЕвросоюзТарас КреминьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала