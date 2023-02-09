https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html

Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"

Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023

Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:12

2023-02-09T09:12

2023-02-09T10:56

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

чвк "вагнер"

безопасность

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", безопасность