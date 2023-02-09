https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:12
2023-02-09T09:12
2023-02-09T10:56
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
безопасность
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", безопасность
Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Безопасность
09:12 09.02.2023 (обновлено: 10:56 09.02.2023)
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК "Вагнер"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен.
"Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — приводится ответ бизнесмена на запрос журналистов в Telegram-канале его пресс-службы.
В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.
Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".