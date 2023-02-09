Рейтинг@Mail.ru
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:12
2023-02-09T10:56
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен. В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", безопасность
Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Безопасность
09:12 09.02.2023 (обновлено: 10:56 09.02.2023)
 
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК "Вагнер"

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в группу "Вагнер" полностью прекращен.

"Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", — приводится ответ бизнесмена на запрос журналистов в Telegram-канале его пресс-службы.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости.
Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 16:00
Лавров прокомментировал призывы расследовать действия "Вагнера" в Мали
 
РоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала