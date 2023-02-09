https://ria.ru/20230209/vagner-1850704843.html
Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"
Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023
Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"
Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:20
2023-02-09T05:20
2023-02-09T11:15
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. В ходе курсов проходили занятия по медицине, ориентированию на местности и инженерная подготовка. Обучение нацелено на то, чтобы журналисты, работающие в "горячих точках", могли выполнять свои задачи, максимально обезопасив себя и свою профессиональную деятельность и были готовы к любой нештатной ситуации. "В основе курса лежит медицина, ориентирование на местности, инженерная подготовка", - рассказал РИА Новости один из инструкторов. Собеседник агентства подчеркнул, что знания и навыки, которые получают журналисты при прохождении данных курсов, помогут при работе в любой "горячей точке", в том числе и в зоне спецоперации. Инструктор пояснил, что у каждого человека, работающего в условиях с риском для жизни, должен быть алгоритм действий в той или иной ситуации, люди должны иметь представление о том, как выглядят мины, например, и как оказать первую медицинскую помощь. В программу курса вошли теоретические и практические занятия по медицине, ориентированию на местности, основам минной опасности и прочие смежные темы. С окончанием курсов журналистов поздравил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Корреспонденты РИА Новости получили памятные жетоны с номерами "001" и "006".
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"Первое правило – не подставляться": журналисты прошли курс обучения от группы "Вагнер"
Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер"
2023-02-09T05:20
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безопасность, россия, украина
Безопасность, Россия, Украина
05:20 09.02.2023 (обновлено: 11:15 09.02.2023)
Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"
Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курсы группы "Вагнер"
ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости.
В ходе курсов проходили занятия по медицине, ориентированию на местности и инженерная подготовка. Обучение нацелено на то, чтобы журналисты, работающие в "горячих точках", могли выполнять свои задачи, максимально обезопасив себя и свою профессиональную деятельность и были готовы к любой нештатной ситуации.
"В основе курса лежит медицина, ориентирование на местности, инженерная подготовка", - рассказал РИА Новости один из инструкторов.
Собеседник агентства подчеркнул, что знания и навыки, которые получают журналисты при прохождении данных курсов, помогут при работе в любой "горячей точке", в том числе и в зоне спецоперации. Инструктор пояснил, что у каждого человека, работающего в условиях с риском для жизни, должен быть алгоритм действий в той или иной ситуации, люди должны иметь представление о том, как выглядят мины, например, и как оказать первую медицинскую помощь.
"Так как журналисты посещают "горячие точки", работают с нами (группа "Вагнер" - ред.), с министерством обороны, для них это необходимо. Не исключено, что эти навыки могут спасти кому-то жизнь. Необходимо также слушать, что говорят бойцы, люди, находящиеся там, и в целом все будет тогда хорошо", - подытожил инструктор.
В программу курса вошли теоретические и практические занятия по медицине, ориентированию на местности, основам минной опасности и прочие смежные темы. С окончанием курсов журналистов поздравил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин
. Корреспонденты РИА Новости получили памятные жетоны с номерами "001" и "006".