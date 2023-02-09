https://ria.ru/20230209/vagner-1850704843.html

Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"

Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер" - РИА Новости, 09.02.2023

Первые журналисты прошли курсы группы "Вагнер"

Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:20

2023-02-09T05:20

2023-02-09T11:15

безопасность

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850724418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e9a378f9e6e7f61e636a022d97cd3d7.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. В ходе курсов проходили занятия по медицине, ориентированию на местности и инженерная подготовка. Обучение нацелено на то, чтобы журналисты, работающие в "горячих точках", могли выполнять свои задачи, максимально обезопасив себя и свою профессиональную деятельность и были готовы к любой нештатной ситуации. "В основе курса лежит медицина, ориентирование на местности, инженерная подготовка", - рассказал РИА Новости один из инструкторов. Собеседник агентства подчеркнул, что знания и навыки, которые получают журналисты при прохождении данных курсов, помогут при работе в любой "горячей точке", в том числе и в зоне спецоперации. Инструктор пояснил, что у каждого человека, работающего в условиях с риском для жизни, должен быть алгоритм действий в той или иной ситуации, люди должны иметь представление о том, как выглядят мины, например, и как оказать первую медицинскую помощь. В программу курса вошли теоретические и практические занятия по медицине, ориентированию на местности, основам минной опасности и прочие смежные темы. С окончанием курсов журналистов поздравил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Корреспонденты РИА Новости получили памятные жетоны с номерами "001" и "006".

https://ria.ru/20230209/vagner-1850724693.html

https://ria.ru/20230203/pegov-1849580497.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Первое правило – не подставляться": журналисты прошли курс обучения от группы "Вагнер" Первые журналисты, включая двух военкоров РИА Новости, прошли курс обучения, запущенный группой "Вагнер" 2023-02-09T05:20 true PT3M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина