https://ria.ru/20230209/uoters-1850904152.html

Британцев поразила речь Уотерса о России на заседании Совбеза ООН

Британцев поразила речь Уотерса о России на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 09.02.2023

Британцев поразила речь Уотерса о России на заседании Совбеза ООН

одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса, вставшего на сторону России и заявившего, что СВО не была беспочвенной. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:41

2023-02-09T16:41

2023-02-09T16:41

в мире

россия

совет безопасности оон

украина

pink floyd

нато

турция

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читатели Daily Mail поддержали одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса, вставшего на сторону России и заявившего, что СВО не была беспочвенной."Уотерс прав, Запад абсолютно безумен в своей одержимости Россией. Все эти генералы расстроены тем, что холодная война закончилась. Мы спровоцировали Россию сами. И не надо мне нести чушь о том, что Украина - маяк демократии. Там нет свободы прессы. Там нет оппозиции. И страной правят бандиты, которые следят за тем, чтобы "большой парень" получал свои 10%", - написал читатель."Полностью c ним согласен. Сколько миллиардов и ресурсов было потрачено впустую на Украину, в то время как в Турции происходит настоящий гуманитарный кризис, связанный со страшным землетрясением. Там вас ждет настоящее человеческое страдание - люди, чьи жизни полностью разрушены. А все, что могут делать эти политики, это стоять, хлопать друг друга по спине и вливать все больше денег и людей в безумие войны", - подтвердил комментатор."НАТО действительно придвигались все ближе к границам России. Москва много раз просила альянс дать гарантии, что Украина не присоединится к нему. Вашингтон отказал и теперь расплачивается", — написал третий."Он говорит правду", — сказал еще один пользователь."Я могу не любить Уотерса, но тут он прав. Мы просто не можем признать это, потому что должны поддерживать Украину", - подытожил читатель.Уотерс на заседании Совбеза ООН 8 февраля заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной и осудил провокаторов. Он также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня.

https://ria.ru/20230208/uoters-1850659256.html

https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850649944.html

россия

украина

турция

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в мире, россия, совет безопасности оон, украина, pink floyd, нато, турция