05:15 09.02.2023 (обновлено: 10:17 09.02.2023)
В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"
Guardian: Зеленский прилетел в Британию, чтобы напомнить об Украине на фоне землетрясений
© AP Photo / Andrew MatthewsВизит Владимира Зеленского в Великобританию
© AP Photo / Andrew Matthews
Визит Владимира Зеленского в Великобританию
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных землетрясений в Турции и Сирии, написал обозреватель Guardian Патрик Винтур.
"Зеленский остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку", — заявил он.
По его мнению, Зеленский почувствовал, что внимание всего мира ослабевает. Винтур отметил, что этот визит оказался "тщательно спланированным и срежиссированным". Но за его поездкой скрывались и "практические требования", говорится в статье.
"Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — добавил обозреватель.
В среду Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.