https://ria.ru/20230209/ulovka-1850702768.html

В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"

В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом" - РИА Новости, 09.02.2023

В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"

Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:15

2023-02-09T05:15

2023-02-09T10:17

в мире

украина

великобритания

владимир зеленский

карл iii

риши сунак

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных землетрясений в Турции и Сирии, написал обозреватель Guardian Патрик Винтур.По его мнению, Зеленский почувствовал, что внимание всего мира ослабевает. Винтур отметил, что этот визит оказался "тщательно спланированным и срежиссированным". Но за его поездкой скрывались и "практические требования", говорится в статье."Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — добавил обозреватель.В среду Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850699422.html

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, карл iii, риши сунак