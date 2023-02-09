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В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом" - РИА Новости, 09.02.2023
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В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"
В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом" - РИА Новости, 09.02.2023
В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"
Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:15
2023-02-09T10:17
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
карл iii
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных землетрясений в Турции и Сирии, написал обозреватель Guardian Патрик Винтур.По его мнению, Зеленский почувствовал, что внимание всего мира ослабевает. Винтур отметил, что этот визит оказался "тщательно спланированным и срежиссированным". Но за его поездкой скрывались и "практические требования", говорится в статье."Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — добавил обозреватель.В среду Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, карл iii, риши сунак
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Карл III, Риши Сунак
05:15 09.02.2023 (обновлено: 10:17 09.02.2023)
 
В Британии раскусили хитрую уловку Зеленского с "государственным визитом"

Guardian: Зеленский прилетел в Британию, чтобы напомнить об Украине на фоне землетрясений

© AP Photo / Andrew MatthewsВизит Владимира Зеленского в Великобританию
Визит Владимира Зеленского в Великобританию - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Andrew Matthews
Визит Владимира Зеленского в Великобританию
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский использовал таланты шоумена во время "хитрого государственного визита" в Великобританию, чтобы напомнить Западу об Украине на фоне мощных землетрясений в Турции и Сирии, написал обозреватель Guardian Патрик Винтур.

"Зеленский остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку", — заявил он.

По его мнению, Зеленский почувствовал, что внимание всего мира ослабевает. Винтур отметил, что этот визит оказался "тщательно спланированным и срежиссированным". Но за его поездкой скрывались и "практические требования", говорится в статье.
"Зеленский ловко попросил боевые самолеты для Украины, или то, что он назвал "крыльями свободы", — добавил обозреватель.
В среду Зеленский прибыл в Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
02:24
Зеленский и Шольц заблудились на встрече в Париже
 
В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийКарл IIIРиши Сунак
 
 
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