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Украина недостаточно сильна для победы над Россией, заявил экс-глава Польши - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850930942.html
Украина недостаточно сильна для победы над Россией, заявил экс-глава Польши
Украина недостаточно сильна для победы над Россией, заявил экс-глава Польши - РИА Новости, 09.02.2023
Украина недостаточно сильна для победы над Россией, заявил экс-глава Польши
Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну с Россией, а Россия недостаточно сильна, чтобы победить, конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:41
2023-02-09T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
польша
владимир путин
оон
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну с Россией, а Россия недостаточно сильна, чтобы победить, конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев, заявил бывший президент Польши Квасьневский. "Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против Украины, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против России. Следует ожидать, что конфликт продлится еще несколько месяцев", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, польша, владимир путин, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, ООН, НАТО
17:41 09.02.2023
 
Украина недостаточно сильна для победы над Россией, заявил экс-глава Польши

Экс-глава Польши Квасьневский: Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну с Россией

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну с Россией, а Россия недостаточно сильна, чтобы победить, конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев, заявил бывший президент Польши Квасьневский.
"Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против Украины, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против России. Следует ожидать, что конфликт продлится еще несколько месяцев", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинООННАТО
 
 
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