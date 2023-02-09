https://ria.ru/20230209/ukraina-1850908458.html

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины - РИА Новости, 09.02.2023

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:50

2023-02-09T16:50

2023-02-09T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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полтавская область

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральной Полтавской области и в ряде районов Кировоградской области. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

полтавская область

харьковская область

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область