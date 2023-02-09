https://ria.ru/20230209/ukraina-1850908458.html
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины - РИА Новости, 09.02.2023
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:50
2023-02-09T16:50
2023-02-09T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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полтавская область
харьковская область
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральной Полтавской области и в ряде районов Кировоградской области. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Харьковская область
16:50 09.02.2023 (обновлено: 16:52 09.02.2023)
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины