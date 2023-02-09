15:46 09.02.2023 (обновлено: 16:01 09.02.2023)
В Киеве назвали вопрос дальнобойного вооружения и истребителей решенным
Ермак назвал вопрос поставок Украине дальнобойного вооружения и истребителей решенным
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен".
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", - написал Ермак в своем Telegram-канале, пообещав сообщить детали позднее.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.