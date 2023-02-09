https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880936.html

В Киеве назвали вопрос дальнобойного вооружения и истребителей решенным

В Киеве назвали вопрос дальнобойного вооружения и истребителей решенным - РИА Новости, 09.02.2023

В Киеве назвали вопрос дальнобойного вооружения и истребителей решенным

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен". РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:46

2023-02-09T15:46

2023-02-09T16:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен"."Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", - написал Ермак в своем Telegram-канале, пообещав сообщить детали позднее.СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, нато