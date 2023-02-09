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"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html
"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта
"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта - РИА Новости, 09.02.2023
"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта
НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:45
2023-02-09T16:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт", — отметил военный.По его словам, потенциал Вооруженных сил России увеличивается каждый день. Проблема, с которой сейчас столкнулись западные страны, заключается в том, что они грубо просчитались насчет Москвы, подчеркнул полковник."Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. И это то, чего люди не понимают. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить", — поделился своим мнением Макгрегор.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850854270.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, пентагон, москва
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Москва
15:45 09.02.2023 (обновлено: 16:00 09.02.2023)
 
"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта

Полковник США Макгрегор: Вашингтон должен прекратить поставки ВСУ на фоне успехов России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки Гиацинт Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт", — отметил военный.
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По его словам, потенциал Вооруженных сил России увеличивается каждый день. Проблема, с которой сейчас столкнулись западные страны, заключается в том, что они грубо просчитались насчет Москвы, подчеркнул полковник.
"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. И это то, чего люди не понимают. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить", — поделился своим мнением Макгрегор.
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В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
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