15:45 09.02.2023 (обновлено: 16:00 09.02.2023)
"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта
Полковник США Макгрегор: Вашингтон должен прекратить поставки ВСУ на фоне успехов России
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт", — отметил военный.
По его словам, потенциал Вооруженных сил России увеличивается каждый день. Проблема, с которой сейчас столкнулись западные страны, заключается в том, что они грубо просчитались насчет Москвы, подчеркнул полковник.
"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. И это то, чего люди не понимают. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить", — поделился своим мнением Макгрегор.
В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.