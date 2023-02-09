https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html

"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта

"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта - РИА Новости, 09.02.2023

"Это нужно прекратить". В США забили тревогу из-за перемен на линии фронта

НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:45

2023-02-09T15:45

2023-02-09T16:00

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ, особенно в свете успехов России в этом направлении, заявил экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У России нет никакой опасности, что у них кончатся боеприпасы, оборудование или что-то еще, и они производят отличное оборудование, совершенно новое, во многих случаях оно очень быстро прибывает на фронт", — отметил военный.По его словам, потенциал Вооруженных сил России увеличивается каждый день. Проблема, с которой сейчас столкнулись западные страны, заключается в том, что они грубо просчитались насчет Москвы, подчеркнул полковник."Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. И это то, чего люди не понимают. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим, поэтому в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, это нужно прекратить", — поделился своим мнением Макгрегор.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850854270.html

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, пентагон, москва