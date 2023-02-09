12:13 09.02.2023 (обновлено: 15:54 09.02.2023)
ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине
ISW: российская армия перехватила инициативу в боях на Украине и начала наступление в ЛНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России
Военнослужащий на бронетранспортере БТР-82А ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).
"Российские войска продолжают атаковать оборонительные рубежи ВСУ и нарастили темпы операций вдоль Сватово — Кременная в ЛНР", — говорится в публикации.
Накануне командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.
В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.