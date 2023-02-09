https://ria.ru/20230209/ukraina-1850793043.html

ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине

ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине - РИА Новости, 09.02.2023

ISW: российская армия перехватила инициативу на Украине

Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:13

2023-02-09T12:13

2023-02-09T15:54

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).Накануне командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные готовят вторую линию обороны в ЛНР перед возможным отступлением. По его словам, Киев перебрасывает новые резервы, в том числе с Харьковского и Херсонского направлений, но, пытаясь удержать позиции, несет большие потери.В последние месяцы в районе Кременной и Сватово в ЛНР идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает эти города и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850738688.html

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Мадина Моргоева

в мире, украина, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины