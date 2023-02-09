https://ria.ru/20230209/ukraina-1850787912.html
СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в агрессии против Донбасса
СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в агрессии против Донбасса - РИА Новости, 09.02.2023
СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в агрессии против Донбасса
Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшему исполняющему обязанности главы минобороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны страны... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:02
2023-02-09T12:02
2023-02-09T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
михаил коваль
валерий гелетей
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшему исполняющему обязанности главы минобороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В СК отметили, что в результате анализа документов, полученных по запросу о правовой помощи, а также показаний многочисленных свидетелей и потерпевших задокументированы данные о причастности высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Украины к преступлениям против мира и безопасности человечества. "Материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР", - сказали в ведомстве."На основании этих сведений заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, которые координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году, а также командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко", - сказали в ведомстве.В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, в рамках которого главе ведомства также сообщили о новых эпизодах преступлений запрещенного в РФ полка "Азов"*. Так, установлено, что в марте прошлого года боевики "Азова"* Слободянюк и Шафулин убили пожилую супружескую пару из Мариуполя, которая хотела эвакуироваться. "С этими и другими фигурантами продолжаются следственные действия", - добавили в СК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), михаил коваль, валерий гелетей, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 09.02.2023 (обновлено: 12:51 09.02.2023)
СК заочно обвинил экс-министров обороны Украины в агрессии против Донбасса
СК заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в агрессии против Донбасса
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Российские следователи заочно предъявили обвинения бывшему исполняющему обязанности главы минобороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году", сообщили РИА Новости в пресс-службе
СК РФ.
В СК отметили, что в результате анализа документов, полученных по запросу о правовой помощи, а также показаний многочисленных свидетелей и потерпевших задокументированы данные о причастности высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Украины к преступлениям против мира и безопасности человечества. "Материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР", - сказали в ведомстве.
"На основании этих сведений заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, которые координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году, а также командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко", - сказали в ведомстве.
В четверг председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, в рамках которого главе ведомства также сообщили о новых эпизодах преступлений запрещенного в РФ полка "Азов"*. Так, установлено, что в марте прошлого года боевики "Азова"* Слободянюк и Шафулин убили пожилую супружескую пару из Мариуполя, которая хотела эвакуироваться. "С этими и другими фигурантами продолжаются следственные действия", - добавили в СК РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация