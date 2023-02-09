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Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.02.2023
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Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР
Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.02.2023
Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР
Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:00
2023-02-09T12:32
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
денис пушилин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении министерства."Минэнерго России разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра энергетики Николая Шульгинова с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.Стороны в ходе встречи обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса ДНР. Министр и врио главы региона также наметили планы по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, объектов генерации и газопроводов на ближайшие три года.Сейчас, по словам Шульгинова, в ДНР уже завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, запущена газораспределительная станция и построены два газопровода-перемычки протяженностью около 20 километров, к газу подключены около 14 тысяч потребителей."Работа энергетиков позволила решить важнейшие социальные задачи – обеспечить электро- и газоснабжение отдельных населенных пунктов, в том числе города Мариуполя и Волновахского района. Также восстановлено электроснабжение города Светлодарска и прилегающих территорий", – подчеркнул Шульгинов.
https://ria.ru/20230114/dnr-1844833890.html
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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Николай Шульгинов, Денис Пушилин
12:00 09.02.2023 (обновлено: 12:32 09.02.2023)
 
Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР

Минэнерго разработало проект реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР для привлечения инвестиций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске
Шахтер показывает уголь на шахте Глубокая в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Шахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении министерства.
"Минэнерго России разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра энергетики Николая Шульгинова с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.
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Стороны в ходе встречи обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса ДНР. Министр и врио главы региона также наметили планы по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, объектов генерации и газопроводов на ближайшие три года.
Сейчас, по словам Шульгинова, в ДНР уже завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, запущена газораспределительная станция и построены два газопровода-перемычки протяженностью около 20 километров, к газу подключены около 14 тысяч потребителей.
"Работа энергетиков позволила решить важнейшие социальные задачи – обеспечить электро- и газоснабжение отдельных населенных пунктов, в том числе города Мариуполя и Волновахского района. Также восстановлено электроснабжение города Светлодарска и прилегающих территорий", – подчеркнул Шульгинов.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Николай ШульгиновДенис Пушилин
 
 
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