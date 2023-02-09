12:00 09.02.2023 (обновлено: 12:32 09.02.2023)
Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР
Минэнерго разработало проект реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР для привлечения инвестиций
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске
Шахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении министерства.
"Минэнерго России разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра энергетики Николая Шульгинова с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.
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Стороны в ходе встречи обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса ДНР. Министр и врио главы региона также наметили планы по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, объектов генерации и газопроводов на ближайшие три года.
Сейчас, по словам Шульгинова, в ДНР уже завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, запущена газораспределительная станция и построены два газопровода-перемычки протяженностью около 20 километров, к газу подключены около 14 тысяч потребителей.
"Работа энергетиков позволила решить важнейшие социальные задачи – обеспечить электро- и газоснабжение отдельных населенных пунктов, в том числе города Мариуполя и Волновахского района. Также восстановлено электроснабжение города Светлодарска и прилегающих территорий", – подчеркнул Шульгинов.
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