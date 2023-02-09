https://ria.ru/20230209/ugol-1850786655.html

Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР

Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.02.2023

Минэнерго разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР

Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:00

2023-02-09T12:00

2023-02-09T12:32

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

денис пушилин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении министерства."Минэнерго России разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра энергетики Николая Шульгинова с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.Стороны в ходе встречи обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса ДНР. Министр и врио главы региона также наметили планы по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, объектов генерации и газопроводов на ближайшие три года.Сейчас, по словам Шульгинова, в ДНР уже завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, запущена газораспределительная станция и построены два газопровода-перемычки протяженностью около 20 километров, к газу подключены около 14 тысяч потребителей."Работа энергетиков позволила решить важнейшие социальные задачи – обеспечить электро- и газоснабжение отдельных населенных пунктов, в том числе города Мариуполя и Волновахского района. Также восстановлено электроснабжение города Светлодарска и прилегающих территорий", – подчеркнул Шульгинов.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844833890.html

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, денис пушилин