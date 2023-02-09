https://ria.ru/20230209/ubiystvo-1850866958.html
Петербуржец обварил женщину кипятком до смерти и выволок тело в парадную
Петербуржец обварил женщину кипятком до смерти и выволок тело в парадную - РИА Новости, 09.02.2023
Петербуржец обварил женщину кипятком до смерти и выволок тело в парадную
Жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве женщины, которую он облил кипятком, а тело выволок в подъезд, сообщает городской главк СК РФ. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:08
2023-02-09T15:08
2023-02-09T17:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Жителю Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве женщины, которую он облил кипятком, а тело выволок в подъезд, сообщает городской главк СК РФ. Тело женщины 1992 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 февраля в подъезде одного из домов по Бухарестской улице. "По данным следствия, обвиняемый 6 февраля 2023 года, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшей облил последнюю горячей водой, причинив своими действиями ей термические ожоги. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Далее обвиняемый переместил тело женщины на приквартирную площадку и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. По подозрению в убийстве задержан мужчина 1970 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому стражу по 6 апреля", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины.
https://ria.ru/20230204/peterburg-1849740717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:08 09.02.2023 (обновлено: 17:00 09.02.2023)
Петербуржец обварил женщину кипятком до смерти и выволок тело в парадную
Петербуржца, обварившего женщину кипятком и вытащившего в парадную, обвинили в убийстве