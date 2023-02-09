https://ria.ru/20230209/ubiystva-1850773944.html

В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет

В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет - РИА Новости, 09.02.2023

В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет

Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:34

2023-02-09T11:34

2023-02-09T11:34

происшествия

ленский район

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е годы, сообщает прокуратура республики в четверг. Всех жертв он видел впервые, предлагал прокатиться на машине, после чего увозил их в лес, где насиловал и убивал. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены. Обвиняемый ранее был осужден за совершение некоего особо тяжкого преступления к 18 годам заключения и сейчас отбывает наказание. Судить за серию убийств и изнасилование его будут в Ленском районном суде Якутии. Другие детали пока не раскрываются.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

ленский район

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленский район, республика саха (якутия), россия