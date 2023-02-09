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В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет - РИА Новости, 09.02.2023
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В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет
В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет - РИА Новости, 09.02.2023
В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет
Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:34
2023-02-09T11:34
происшествия
ленский район
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е годы, сообщает прокуратура республики в четверг. Всех жертв он видел впервые, предлагал прокатиться на машине, после чего увозил их в лес, где насиловал и убивал. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены. Обвиняемый ранее был осужден за совершение некоего особо тяжкого преступления к 18 годам заключения и сейчас отбывает наказание. Судить за серию убийств и изнасилование его будут в Ленском районном суде Якутии. Другие детали пока не раскрываются.
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ленский район
республика саха (якутия)
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происшествия, ленский район, республика саха (якутия), россия
Происшествия, Ленский район, Республика Саха (Якутия), Россия
11:34 09.02.2023
 
В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет

В Якутии преступника, отбывающего срок в колонии, будут судить по делу 30-летней давности

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е годы, сообщает прокуратура республики в четверг.
"По версии следствия, с 1983 по 1994 годы обвиняемый в различных местах Ленского района совершил убийство трех несовершеннолетних девочек, двух женщин и изнасилование одной несовершеннолетней", - говорится в релизе.
Всех жертв он видел впервые, предлагал прокатиться на машине, после чего увозил их в лес, где насиловал и убивал. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены.
Обвиняемый ранее был осужден за совершение некоего особо тяжкого преступления к 18 годам заключения и сейчас отбывает наказание. Судить за серию убийств и изнасилование его будут в Ленском районном суде Якутии.
Другие детали пока не раскрываются.
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ПроисшествияЛенский районРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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