В Якутии раскрыли cерию убийств женщин и детей спустя 30 лет
В Якутии преступника, отбывающего срок в колонии, будут судить по делу 30-летней давности
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ЯКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить в Якутии по новому делу – о серии убийств девочек и женщин, совершенной еще в 80-е и 90-е годы, сообщает прокуратура республики в четверг.
"По версии следствия, с 1983 по 1994 годы обвиняемый в различных местах Ленского района совершил убийство трех несовершеннолетних девочек, двух женщин и изнасилование одной несовершеннолетней", - говорится в релизе.
Всех жертв он видел впервые, предлагал прокатиться на машине, после чего увозил их в лес, где насиловал и убивал. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены.
Обвиняемый ранее был осужден за совершение некоего особо тяжкого преступления к 18 годам заключения и сейчас отбывает наказание. Судить за серию убийств и изнасилование его будут в Ленском районном суде Якутии.
Другие детали пока не раскрываются.
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