https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850830032.html
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:22
2023-02-09T13:22
2023-02-09T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
алексей ерхов
россия
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. "Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами", - заявил посол в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, алексей ерхов, россия, ситуация в днр и лнр
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Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
Посол в Анкаре Ерхов: номенклатура вооружений, поставляемых Турцией Украине, растет