https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850830032.html

Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине

Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:22

2023-02-09T13:22

2023-02-09T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

турция

украина

алексей ерхов

россия

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. "Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами", - заявил посол в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

турция

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, алексей ерхов, россия, ситуация в днр и лнр