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Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850830032.html
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:22
2023-02-09T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
алексей ерхов
россия
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет. "Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами", - заявил посол в интервью РИА Новости.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html
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в мире, турция, украина, алексей ерхов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Алексей Ерхов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:22 09.02.2023
 
Посол в Анкаре заявил, что Турция продолжает поставлять оружие Украине

Посол в Анкаре Ерхов: номенклатура вооружений, поставляемых Турцией Украине, растет

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что поставки Анкарой вооружения Украине продолжаются, их список растет.
"Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами", - заявил посол в интервью РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаАлексей ЕрховРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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