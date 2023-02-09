https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850712637.html

СМИ: в Турции спасли шесть человек спустя 68 часов после землетрясения

СМИ: в Турции спасли шесть человек спустя 68 часов после землетрясения - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: в Турции спасли шесть человек спустя 68 часов после землетрясения

Шесть человек, в их числе трое детей, спасены из-под обломков здания в турецкой провинции Хатай спустя 68 часов после сокрушительного землетрясения, передает... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:43

2023-02-09T07:43

2023-02-09T07:43

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

сирия

турция

хатай (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_efd7e68c21f99f40bc52badab6e1f573.jpg

АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Шесть человек, в их числе трое детей, спасены из-под обломков здания в турецкой провинции Хатай спустя 68 часов после сокрушительного землетрясения, передает агентство Anadolu. "Национальная медицинская спасательная команда Чорум (UMKE), которая продолжает свою работу в Хатай-Кырыкхане, через 68 часов после землетрясения вытащила из-под обломков 6 человек, 3 из них дети. Продолжая поисково-спасательные работы в Кырыкхане, группа UMKE отреагировала на звуки, исходящие из под завалов. В результате долгих усилий через 68 часов после землетрясения из-под обломков были спасены 6 человек, в том числе 3 ребенка", - передает агентство. Сообщается, что выжившие, после оказания первой медицинской помощи на месте, доставлены в больницу. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также были зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

сирия

турция

хатай (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия, турция, хатай (провинция)