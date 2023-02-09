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"Кровавый контент в формате ОБЖ". Может ли быть польза от тру-крайма
"Кровавый контент в формате ОБЖ". Может ли быть польза от тру-крайма - РИА Новости, 09.02.2023
"Кровавый контент в формате ОБЖ". Может ли быть польза от тру-крайма
Как тру-крайм спасает нас от насилия в реальной жизни? Может ли просмотр жестоких видео стать терапией и помочь ощутить полноту жизни? И почему иногда полезно послушать о маньяках, чтобы примириться со своим темным "я"? Говорим с частным детективом и гештальт-терапевтом о противоречивой сути жанра "тру-крайм".
2023-02-09T14:00
2023-02-09T14:00
2023-02-09T14:00
яснопонятно
общество
психология
домашнее насилие
семейное насилие
преступления
убийство
детектив
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«Кровавый контент в формате ОБЖ». Может ли быть польза от тру-крайма
Как тру-крайм спасает нас от насилия в реальной жизни? Может ли просмотр жестоких видео стать терапией и помочь ощутить полноту жизни? И почему иногда полезно послушать о маньяках, чтобы примириться со своим темным «я»? Говорим с частным детективом и гештальт-терапевтом о противоречивой сути жанра «тру-крайм».
audio/mpeg
«Кровавый контент в формате ОБЖ». Может ли быть польза от тру-крайма
Как тру-крайм спасает нас от насилия в реальной жизни? Может ли просмотр жестоких видео стать терапией и помочь ощутить полноту жизни? И почему иногда полезно послушать о маньяках, чтобы примириться со своим темным «я»? Говорим с частным детективом и гештальт-терапевтом о противоречивой сути жанра «тру-крайм».
audio/mpeg
У нас в гостях были частный детектив и автор подкаста "Нуар в большом городе" Вадим Головин и гештальт-терапевт Евгений Яковлев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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РИА Новости
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общество, психология, домашнее насилие, семейное насилие, преступления, убийство, детектив, аудио
ЯсноПонятно, Общество, Психология, домашнее насилие, семейное насилие, преступления, Убийство, детектив
"Кровавый контент в формате ОБЖ". Может ли быть польза от тру-крайма
Как тру-крайм спасает нас от насилия в реальной жизни? Может ли просмотр жестоких видео стать терапией и помочь ощутить полноту жизни? И почему иногда полезно послушать о маньяках, чтобы примириться со своим темным "я"? Говорим с частным детективом и гештальт-терапевтом о противоречивой сути жанра "тру-крайм".