https://ria.ru/20230209/trofei-1850611522.html

"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы

"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы - РИА Новости, 09.02.2023

"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы

На любой войне стороны всеми правдами и неправдами пытаются раздобыть передовые образцы вооружения и боевой техники врага. Трофеи тщательно изучают, чтобы... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

безопасность

германия

ссср

орел

т-34

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. На любой войне стороны всеми правдами и неправдами пытаются раздобыть передовые образцы вооружения и боевой техники врага. Трофеи тщательно изучают, чтобы разгадать их секреты. В годы Великой Отечественной немцы пытались раздобыть самые смертоносные "игрушки" Красной армии. О том, что ценили больше всего, — в материале РИА Новости.Трофейная броняВ предвоенный период германская пропаганда изображала Красную армию как отсталое формирование, вооруженное устаревшей техникой. В это верили и многие военнослужащие вермахта, в том числе представители командного состава. Противник считал СССР колоссом на глиняных ногах.Однако первые же месяцы вторжения отчетливо показали: красноармейцы хоть и отступают, но дерутся за каждую позицию. Командиры действуют грамотно и рискуют контратаковать на локальных направлениях.А советская боевая техника оказалась вовсе не такой убогой, как было принято считать в Третьем рейхе.Особенно гитлеровцев поразили танки Т-34-76 и КВ. Пушки немецких танков Pz III и Pz IV не могли пробить лобовую броню даже с ближней дистанции. Зато 76-миллиметровые орудия советских машин без проблем уничтожали противника издалека. Плохо справлялась и противотанковая артиллерия. За исключением тяжелых 88-миллиметровых зениток.Разумеется, германское командование поставило войскам задачу во что бы то ни стало добыть новые советские танки. Это было несложно — летом 1941-го "тридцатьчетверки" и КВ были еще довольно "сырыми" и часто ломались. Неисправные машины часто бросали.Первые танки отправили в Германию, где их показали лично Гитлеру. По воспоминаниям очевидцев, фюрер был очень впечатлен.В дальнейшем немцы включали трофейные машины в состав своих танковых подразделений. Высоко оценивая их боевые характеристики, в вермахте обращали внимание и на недостатки. В Т-34 немецким танкистам не нравилась теснота боевого отделения. Не устраивала прочность ходовой части и некоторых других механизмов.Тем не менее советские танки с немецкими крестами на башнях появлялись на поле боя вплоть до мая 1945-го.Не разгадали секретЕще одним крайне неприятным сюрпризом для немцев в начале войны стала советская реактивная артиллерия. О гвардейских минометах БМ-13 противник не знал, и их первое применение 14 июля 1941-го под Оршей ввергло гитлеровцев в шок. Казалось, выжить в зоне поражения батареи "Катюш" — задача невозможная.У немцев были свои реактивные системы Nebelwerfer. Однако мощность была серьезно ниже, чем у БМ-13, как и эффективная дальность стрельбы. Естественно, гитлеровцев очень интересовало устройство боеприпаса "Катюши".Однако в первые месяцы войны захватить исправную установку им не удалось. Батареи минометов быстро меняли позиции. А если эвакуировать технику было невозможно, экипажи самостоятельно подрывали машины.Вермахту удалось "затрофеить" первые три "Катюши" только в сентябре, во время наступления на Вязьминском направлении. Еще две установки тогда же достали в Орле. Машины вывезли в Германию и тщательно изучили.Однако главного секрета снарядов — технологии производства особо крупных шашек специального баллиститного пороха — разгадать так и не смогли. Не раскрыв до конца потенциал БМ-13, Третий рейх фактически отказался от разработки собственных новых реактивных артиллерийских систем.Выбор снайпераВермахтовцы охотно брали в качестве трофеев и советское стрелковое оружие. К числу наиболее ценной добычи противник относил, в частности, советские самозарядные винтовки Токарева СВТ-40. В Советском Союзе их к началу войны имелось 1,1 миллиона штук. Много досталось немцам в первые же месяцы.Те присвоили винтовке Токарева название SiGewehr 259/2(r). И охотно вооружали ей свою пехоту. СВТ-40 в германской армии встречалась даже в 1945-м.Активно использовали и пистолет-пулемет ППШ. Хотя этот пистолет-пулемет и немецкий MP-40 относятся к одному классу стрелкового оружия, разница между ними очень велика. В советском автомате более мощный патрон. За счет этого прицельная дальность составляла 200 метров."Шмайсер" хоть и имел калибр девять миллиметров (в советском — 7,62 миллиметра), но реально из него стреляли от силы на сотню метров.На многочисленных снимках с Восточного фронта можно увидеть гитлеровцев, вооруженных пулеметами ДШК, ДТ, ДП-27, ДС-39, авиационными пулеметами ШКАС. Некоторые применялись в качестве зенитных.Кроме того, в начале войны советская оптика по качеству превосходила немецкую, поэтому стрелки вермахта не гнушались пользоваться снайперскими "мосинками".

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

германия

ссср

орел

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2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, германия, ссср, орел, т-34, сталинградская битва (1942-1943)