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"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы - РИА Новости, 09.02.2023
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"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы
"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы - РИА Новости, 09.02.2023
"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы
На любой войне стороны всеми правдами и неправдами пытаются раздобыть передовые образцы вооружения и боевой техники врага. Трофеи тщательно изучают, чтобы... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:00
2023-02-09T08:00
безопасность
германия
ссср
орел
т-34
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. На любой войне стороны всеми правдами и неправдами пытаются раздобыть передовые образцы вооружения и боевой техники врага. Трофеи тщательно изучают, чтобы разгадать их секреты. В годы Великой Отечественной немцы пытались раздобыть самые смертоносные "игрушки" Красной армии. О том, что ценили больше всего, — в материале РИА Новости.Трофейная броняВ предвоенный период германская пропаганда изображала Красную армию как отсталое формирование, вооруженное устаревшей техникой. В это верили и многие военнослужащие вермахта, в том числе представители командного состава. Противник считал СССР колоссом на глиняных ногах.Однако первые же месяцы вторжения отчетливо показали: красноармейцы хоть и отступают, но дерутся за каждую позицию. Командиры действуют грамотно и рискуют контратаковать на локальных направлениях.А советская боевая техника оказалась вовсе не такой убогой, как было принято считать в Третьем рейхе.Особенно гитлеровцев поразили танки Т-34-76 и КВ. Пушки немецких танков Pz III и Pz IV не могли пробить лобовую броню даже с ближней дистанции. Зато 76-миллиметровые орудия советских машин без проблем уничтожали противника издалека. Плохо справлялась и противотанковая артиллерия. За исключением тяжелых 88-миллиметровых зениток.Разумеется, германское командование поставило войскам задачу во что бы то ни стало добыть новые советские танки. Это было несложно — летом 1941-го "тридцатьчетверки" и КВ были еще довольно "сырыми" и часто ломались. Неисправные машины часто бросали.Первые танки отправили в Германию, где их показали лично Гитлеру. По воспоминаниям очевидцев, фюрер был очень впечатлен.В дальнейшем немцы включали трофейные машины в состав своих танковых подразделений. Высоко оценивая их боевые характеристики, в вермахте обращали внимание и на недостатки. В Т-34 немецким танкистам не нравилась теснота боевого отделения. Не устраивала прочность ходовой части и некоторых других механизмов.Тем не менее советские танки с немецкими крестами на башнях появлялись на поле боя вплоть до мая 1945-го.Не разгадали секретЕще одним крайне неприятным сюрпризом для немцев в начале войны стала советская реактивная артиллерия. О гвардейских минометах БМ-13 противник не знал, и их первое применение 14 июля 1941-го под Оршей ввергло гитлеровцев в шок. Казалось, выжить в зоне поражения батареи "Катюш" — задача невозможная.У немцев были свои реактивные системы Nebelwerfer. Однако мощность была серьезно ниже, чем у БМ-13, как и эффективная дальность стрельбы. Естественно, гитлеровцев очень интересовало устройство боеприпаса "Катюши".Однако в первые месяцы войны захватить исправную установку им не удалось. Батареи минометов быстро меняли позиции. А если эвакуировать технику было невозможно, экипажи самостоятельно подрывали машины.Вермахту удалось "затрофеить" первые три "Катюши" только в сентябре, во время наступления на Вязьминском направлении. Еще две установки тогда же достали в Орле. Машины вывезли в Германию и тщательно изучили.Однако главного секрета снарядов — технологии производства особо крупных шашек специального баллиститного пороха — разгадать так и не смогли. Не раскрыв до конца потенциал БМ-13, Третий рейх фактически отказался от разработки собственных новых реактивных артиллерийских систем.Выбор снайпераВермахтовцы охотно брали в качестве трофеев и советское стрелковое оружие. К числу наиболее ценной добычи противник относил, в частности, советские самозарядные винтовки Токарева СВТ-40. В Советском Союзе их к началу войны имелось 1,1 миллиона штук. Много досталось немцам в первые же месяцы.Те присвоили винтовке Токарева название SiGewehr 259/2(r). И охотно вооружали ей свою пехоту. СВТ-40 в германской армии встречалась даже в 1945-м.Активно использовали и пистолет-пулемет ППШ. Хотя этот пистолет-пулемет и немецкий MP-40 относятся к одному классу стрелкового оружия, разница между ними очень велика. В советском автомате более мощный патрон. За счет этого прицельная дальность составляла 200 метров."Шмайсер" хоть и имел калибр девять миллиметров (в советском — 7,62 миллиметра), но реально из него стреляли от силы на сотню метров.На многочисленных снимках с Восточного фронта можно увидеть гитлеровцев, вооруженных пулеметами ДШК, ДТ, ДП-27, ДС-39, авиационными пулеметами ШКАС. Некоторые применялись в качестве зенитных.Кроме того, в начале войны советская оптика по качеству превосходила немецкую, поэтому стрелки вермахта не гнушались пользоваться снайперскими "мосинками".
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
германия
ссср
орел
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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безопасность, германия, ссср, орел, т-34, сталинградская битва (1942-1943)
Безопасность, Германия, СССР, Орел, Т-34, Сталинградская битва (1942-1943)
08:00 09.02.2023
 

"Гитлер все осматривал лично". За каким советским оружием охотились немцы

CC BY 4.0 / Mil.ru / Soviet troops of the Voronezh Front counterattacking behind T-34 tanks at Prokhorovka during the Battle of Kursk (сropped)Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12 июля 1943 года
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12 июля 1943 года - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
CC BY 4.0 / Mil.ru / Soviet troops of the Voronezh Front counterattacking behind T-34 tanks at Prokhorovka during the Battle of Kursk (сropped)
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Андрей Коц. На любой войне стороны всеми правдами и неправдами пытаются раздобыть передовые образцы вооружения и боевой техники врага. Трофеи тщательно изучают, чтобы разгадать их секреты. В годы Великой Отечественной немцы пытались раздобыть самые смертоносные "игрушки" Красной армии. О том, что ценили больше всего, — в материале РИА Новости.

Трофейная броня

В предвоенный период германская пропаганда изображала Красную армию как отсталое формирование, вооруженное устаревшей техникой. В это верили и многие военнослужащие вермахта, в том числе представители командного состава. Противник считал СССР колоссом на глиняных ногах.
© Public domainВойска вермахта пересекают границу СССР
Войска вермахта пересекают границу СССР
© Public domain
Войска вермахта пересекают границу СССР
Однако первые же месяцы вторжения отчетливо показали: красноармейцы хоть и отступают, но дерутся за каждую позицию. Командиры действуют грамотно и рискуют контратаковать на локальных направлениях.
А советская боевая техника оказалась вовсе не такой убогой, как было принято считать в Третьем рейхе.
Особенно гитлеровцев поразили танки Т-34-76 и КВ. Пушки немецких танков Pz III и Pz IV не могли пробить лобовую броню даже с ближней дистанции. Зато 76-миллиметровые орудия советских машин без проблем уничтожали противника издалека. Плохо справлялась и противотанковая артиллерия. За исключением тяжелых 88-миллиметровых зениток.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк КВ-1
Танк КВ-1 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк КВ-1
Разумеется, германское командование поставило войскам задачу во что бы то ни стало добыть новые советские танки. Это было несложно — летом 1941-го "тридцатьчетверки" и КВ были еще довольно "сырыми" и часто ломались. Неисправные машины часто бросали.
Первые танки отправили в Германию, где их показали лично Гитлеру. По воспоминаниям очевидцев, фюрер был очень впечатлен.
© РИА Новости / Николай Максимов / Перейти в медиабанкСоветские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Николай Максимов
Перейти в медиабанк
Советские танки Т-34 выходят на рубежи атаки
В дальнейшем немцы включали трофейные машины в состав своих танковых подразделений. Высоко оценивая их боевые характеристики, в вермахте обращали внимание и на недостатки. В Т-34 немецким танкистам не нравилась теснота боевого отделения. Не устраивала прочность ходовой части и некоторых других механизмов.
Тем не менее советские танки с немецкими крестами на башнях появлялись на поле боя вплоть до мая 1945-го.

Не разгадали секрет

Еще одним крайне неприятным сюрпризом для немцев в начале войны стала советская реактивная артиллерия. О гвардейских минометах БМ-13 противник не знал, и их первое применение 14 июля 1941-го под Оршей ввергло гитлеровцев в шок. Казалось, выжить в зоне поражения батареи "Катюш" — задача невозможная.
У немцев были свои реактивные системы Nebelwerfer. Однако мощность была серьезно ниже, чем у БМ-13, как и эффективная дальность стрельбы. Естественно, гитлеровцев очень интересовало устройство боеприпаса "Катюши".
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая реактивная установка "Катюша"
Боевая реактивная установка Катюша - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая реактивная установка "Катюша"
Однако в первые месяцы войны захватить исправную установку им не удалось. Батареи минометов быстро меняли позиции. А если эвакуировать технику было невозможно, экипажи самостоятельно подрывали машины.
Вермахту удалось "затрофеить" первые три "Катюши" только в сентябре, во время наступления на Вязьминском направлении. Еще две установки тогда же достали в Орле. Машины вывезли в Германию и тщательно изучили.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкУничтожающий огонь гвардейских минометов в Берлине
Уничтожающий огонь гвардейских минометов в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтожающий огонь гвардейских минометов в Берлине
Однако главного секрета снарядов — технологии производства особо крупных шашек специального баллиститного пороха — разгадать так и не смогли. Не раскрыв до конца потенциал БМ-13, Третий рейх фактически отказался от разработки собственных новых реактивных артиллерийских систем.

Выбор снайпера

Вермахтовцы охотно брали в качестве трофеев и советское стрелковое оружие. К числу наиболее ценной добычи противник относил, в частности, советские самозарядные винтовки Токарева СВТ-40. В Советском Союзе их к началу войны имелось 1,1 миллиона штук. Много досталось немцам в первые же месяцы.
© РИА Новости / Андрей СтанавовЛегендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940-го года, изъятый армией САР у боевиков
Легендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940-го года, изъятый армией САР у боевиков - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Легендарный пистолет-пулемет Шпагина разработки 1940-го года, изъятый армией САР у боевиков
Те присвоили винтовке Токарева название SiGewehr 259/2(r). И охотно вооружали ей свою пехоту. СВТ-40 в германской армии встречалась даже в 1945-м.
Активно использовали и пистолет-пулемет ППШ. Хотя этот пистолет-пулемет и немецкий MP-40 относятся к одному классу стрелкового оружия, разница между ними очень велика. В советском автомате более мощный патрон. За счет этого прицельная дальность составляла 200 метров.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровский солдат
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровский солдат - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Гитлеровский солдат
"Шмайсер" хоть и имел калибр девять миллиметров (в советском — 7,62 миллиметра), но реально из него стреляли от силы на сотню метров.
На многочисленных снимках с Восточного фронта можно увидеть гитлеровцев, вооруженных пулеметами ДШК, ДТ, ДП-27, ДС-39, авиационными пулеметами ШКАС. Некоторые применялись в качестве зенитных.
Жители Волновахи идут по дороге мимо подбитого танка Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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Кроме того, в начале войны советская оптика по качеству превосходила немецкую, поэтому стрелки вермахта не гнушались пользоваться снайперскими "мосинками".
 
БезопасностьГерманияСССРОрелТ-34Сталинградская битва (1942-1943)
 
 
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