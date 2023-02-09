https://ria.ru/20230209/trevoga-1850851566.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:24

2023-02-09T14:24

2023-02-09T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

киев

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в областях в промежутке с 14.02 по 14.04 мск. Ранее в четверг тревога была объявлена в этих же областях около полудня, она длилась более 30 мин, после чего была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230209/trevoga-1850783896.html

украина

одесская область

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесская область, киев