В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных частях Киеву Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги начал звучать в областях в промежутке с 14.02 по 14.04 мск.
Ранее в четверг тревога была объявлена в этих же областях около полудня, она длилась более 30 мин, после чего была отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.