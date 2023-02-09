https://ria.ru/20230209/trevoga-1850783896.html

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:55

2023-02-09T11:55

2023-02-09T12:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в областях одновременно - в 11.52 мск.Ранее в четверг тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. В последней ее отменили спустя некоторое время, в Одесской продолжается около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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полтавская область

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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