https://ria.ru/20230209/trevoga-1850783896.html
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:55
2023-02-09T11:55
2023-02-09T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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полтавская область
днепропетровская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги начал звучать в областях одновременно - в 11.52 мск.Ранее в четверг тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. В последней ее отменили спустя некоторое время, в Одесской продолжается около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:55 09.02.2023 (обновлено: 12:00 09.02.2023)
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили тревогу