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Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html
Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине
Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине
Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:19
2023-02-09T23:07
в мире
украина
конгресс сша
сша
россия
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта.Всего под документом с названием "Резолюция об усталости от Украины" подписались 11 членов конгресса, включая одного из ее авторов — члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца.Проект среди прочего содержит требование к властям прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине: в нем дается исчерпывающее перечисление всех пакетов помощи с начала этого года.В резолюции также приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал.Кроме того, в документе отмечается, что Соединенные Штаты, помогая Украине, "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди мирных граждан."Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", — подчеркнул Гетц.После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками вооружений. Так, на минувшей неделе Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850554356.html
https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html
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в мире, украина, конгресс сша, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Конгресс США, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
20:19 09.02.2023 (обновлено: 23:07 09.02.2023)
 
Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине

Конгрессмен США Гетц внес резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта.
Всего под документом с названием "Резолюция об усталости от Украины" подписались 11 членов конгресса, включая одного из ее авторов — члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца.
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Проект среди прочего содержит требование к властям прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине: в нем дается исчерпывающее перечисление всех пакетов помощи с начала этого года.
В резолюции также приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал.
Кроме того, в документе отмечается, что Соединенные Штаты, помогая Украине, "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди мирных граждан.
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"Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", — подчеркнул Гетц.
После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками вооружений. Так, на минувшей неделе Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКонгресс СШАСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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