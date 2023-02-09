https://ria.ru/20230209/trebovanie-1850970315.html

Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине

Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить оказывать помощь Украине

Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:19

2023-02-09T20:19

2023-02-09T23:07

в мире

украина

конгресс сша

сша

россия

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452217_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_52263b680b5be172cb5e727729ea4e7a.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Группа конгрессменов внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена прекратить поддерживать Украину, следует из проекта.Всего под документом с названием "Резолюция об усталости от Украины" подписались 11 членов конгресса, включая одного из ее авторов — члена палаты представителей от республиканцев Мэтта Гетца.Проект среди прочего содержит требование к властям прекратить оказывать военную и финансовую поддержку Украине: в нем дается исчерпывающее перечисление всех пакетов помощи с начала этого года.В резолюции также приводятся высказывания должностных лиц Пентагона, которые обращали внимание, что эти поставки привели к "значительному истощению" арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал.Кроме того, в документе отмечается, что Соединенные Штаты, помогая Украине, "непреднамеренно" способствуют росту числа жертв среди мирных граждан."Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине", — подчеркнул Гетц.После начала российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками вооружений. Так, на минувшей неделе Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что передача западных вооружений только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230208/ssha-1850554356.html

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, конгресс сша, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато