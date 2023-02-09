https://ria.ru/20230209/tolmachevo-1850947199.html

Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево

Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево - РИА Новости, 09.02.2023

Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево

Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:28

2023-02-09T18:28

2023-02-09T18:31

туризм

новосибирская область

толмачево (аэропорт)

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

новосибирск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738027544_0:248:3082:1982_1920x0_80_0_0_890a7a61e6855e6dbb4d6e2a550e7968.jpg

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске.Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850205679.html

новосибирская область

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, толмачево (аэропорт), туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, новосибирск, дмитрий артюхов, андрей травников