https://ria.ru/20230209/tolmachevo-1850947199.html
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево - РИА Новости, 09.02.2023
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево
Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:28
2023-02-09T18:28
2023-02-09T18:31
туризм
новосибирская область
толмачево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738027544_0:248:3082:1982_1920x0_80_0_0_890a7a61e6855e6dbb4d6e2a550e7968.jpg
НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске.Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850205679.html
новосибирская область
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738027544_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_aa88c9764ba89d1e8884519681e21a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, толмачево (аэропорт), туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, новосибирск, дмитрий артюхов, андрей травников
Туризм, Новосибирская область, Толмачево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Новосибирск, Дмитрий Артюхов, Андрей Травников
18:28 09.02.2023 (обновлено: 18:31 09.02.2023)
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево
Путин по видеосвязи открыл новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирской области