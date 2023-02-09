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Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230209/tolmachevo-1850947199.html
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево - РИА Новости, 09.02.2023
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево
Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:28
2023-02-09T18:31
туризм
новосибирская область
толмачево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
владимир путин
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске.Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев."Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин."Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
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новосибирская область, толмачево (аэропорт), туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, новосибирск, дмитрий артюхов, андрей травников
Туризм, Новосибирская область, Толмачево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия, Новосибирск, Дмитрий Артюхов, Андрей Травников
18:28 09.02.2023 (обновлено: 18:31 09.02.2023)
 
Путин открыл новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево

Путин по видеосвязи открыл новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Толмачево
Пассажиры в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Толмачево. Архивное фото
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыл по видеосвязи новый пассажирский терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске.
Церемония открытия объектов гражданской авиации проходит в день столетия российской гражданской авиации. Президент принял в ней участие по видеосвязи. В церемонии также участвовали глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Я со своей стороны хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации проектов, о которых мы сейчас говорили", - сказал Путин.
"Хочу еще раз всех поблагодарить за труд и желаю всем работникам отрасли успехов", - заключил президент.
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ТуризмНовосибирская областьТолмачево (аэропорт)ТуризмНовости - ТуризмВладимир ПутинРоссияНовосибирскДмитрий АртюховАндрей Травников
 
 
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