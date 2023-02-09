https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html

На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"

На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника" - РИА Новости, 09.02.2023

На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"

Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:19

2023-02-09T04:19

2023-02-09T04:19

безопасность

японское море

россия

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139984_0:1489:2048:2641_1920x0_80_0_0_06631a4a4b5497641b5ce384e99a18c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть. Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М. После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.

https://ria.ru/20230207/osveschenie-1850246998.html

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии