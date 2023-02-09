https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника" - РИА Новости, 09.02.2023
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"
Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:19
2023-02-09T04:19
2023-02-09T04:19
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ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть. Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М. После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.
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безопасность, японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"
Экипаж корвета ТОФ на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ.
Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть.
"После прибытия в район выполнения элементов курсовой задачи военнослужащими радиотехнической боевой части был обнаружен корабль условного противника. Боевые расчёты корвета привели вооружение в готовность к применению в соответствии с обстановкой", - говорится в сообщении.
Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М.
После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.