Рейтинг@Mail.ru
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/tof-1850702641.html
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника" - РИА Новости, 09.02.2023
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"
Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T04:19
2023-02-09T04:19
безопасность
японское море
россия
тихоокеанский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139984_0:1489:2048:2641_1920x0_80_0_0_06631a4a4b5497641b5ce384e99a18c0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ. Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть. Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М. После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.
https://ria.ru/20230207/osveschenie-1850246998.html
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139984_0:1269:2048:2805_1920x0_80_0_0_a80c17133c577dcba626da4699ae5c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, японское море, россия, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
04:19 09.02.2023
 
На учениях в Японском море корвет ТОФ уничтожил корабль "противника"

Экипаж корвета ТОФ на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкБоевой корабль ВМФ России
Боевой корабль ВМФ России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Боевой корабль ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой РФ Алдар Цыденжапов" на учениях в Японском море уничтожил корабль условного противника, сообщает в четверг ТОФ.
Корвет в среду вышел из главной базы флота в морской полигон, где моряки отработали действия по тревоге на боевых постах во время прохождения узкости, провели тренировку по связи и учения по борьбе за живучесть.
"После прибытия в район выполнения элементов курсовой задачи военнослужащими радиотехнической боевой части был обнаружен корабль условного противника. Боевые расчёты корвета привели вооружение в готовность к применению в соответствии с обстановкой", - говорится в сообщении.
Корабль "противника" атаковал корвет зенитными ракетами, их уничтожили артиллерийские установки АК-630М.
После прямых попаданий артиллерийских снарядов АУ АК-190 "вражеский" корабль был уничтожен.
Ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 12:40
В Минобороны Польши заявили, что намеренно освещали учения с Patriot
 
БезопасностьЯпонское мореРоссияТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала