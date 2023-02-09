https://ria.ru/20230209/telo-1850717445.html

В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины

В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 09.02.2023

В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины

Тело мужчины без головы обнаружили во вторник в одном из домов села Мельниково в Томской области, устанавливаются все обстоятельства, сообщает прокуратура... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:34

2023-02-09T08:34

2023-02-09T08:34

происшествия

томская область

мельниково

шегарский район

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружили во вторник в одном из домов села Мельниково в Томской области, устанавливаются все обстоятельства, сообщает прокуратура региона. "Сегодня 9 февраля 2023 года в жилом доме по улице Водяной в селе Мельниково Шегарского района Томской области обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что голову мужчины нашли рядом с домом. На место происшествия выезжал прокурор Шегарского района Евгений Репях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230115/tela-1845059355.html

томская область

мельниково

шегарский район

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происшествия, томская область, мельниково, шегарский район