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В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 09.02.2023
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В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины
В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 09.02.2023
В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины
Тело мужчины без головы обнаружили во вторник в одном из домов села Мельниково в Томской области, устанавливаются все обстоятельства, сообщает прокуратура... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:34
2023-02-09T08:34
происшествия
томская область
мельниково
шегарский район
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружили во вторник в одном из домов села Мельниково в Томской области, устанавливаются все обстоятельства, сообщает прокуратура региона. "Сегодня 9 февраля 2023 года в жилом доме по улице Водяной в селе Мельниково Шегарского района Томской области обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что голову мужчины нашли рядом с домом. На место происшествия выезжал прокурор Шегарского района Евгений Репях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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томская область
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происшествия, томская область, мельниково, шегарский район
Происшествия, Томская область, Мельниково, Шегарский район
08:34 09.02.2023
 
В Томской области нашли обезглавленное тело мужчины

В Томской области нашли обезглавленное тело 58-летнего мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Тело мужчины без головы обнаружили во вторник в одном из домов села Мельниково в Томской области, устанавливаются все обстоятельства, сообщает прокуратура региона.
"Сегодня 9 февраля 2023 года в жилом доме по улице Водяной в селе Мельниково Шегарского района Томской области обнаружено тело мужчины без головы. Личность погибшего установлена, это 58-летний местный житель", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что голову мужчины нашли рядом с домом.
На место происшествия выезжал прокурор Шегарского района Евгений Репях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияТомская областьМельниковоШегарский район
 
 
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