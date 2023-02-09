https://ria.ru/20230209/teatr-1850909274.html

Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"

Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух" - РИА Новости, 09.02.2023

Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"

Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух"... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:23

2023-02-09T18:23

2023-02-09T18:25

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух" Голдинга.Режиссер Артем Терехин вдохновлялся произведением шотландского писателя Роберта Баллантайна, в котором подростки после кораблекрушения попадают на необитаемый остров.В то же время постановка Театра Наций — своеобразный оммаж английскому писателю Уильяму Голдингу. Тот написал "Повелитель мух" как ироничный комментарий к "Коралловому острову". Голдинг считал поведение героев Баллатайна нереалистичным.Время действия спектакля — 1950-е годы, это альтернативная вселенная. История начинается после ядерного взрыва, который происходит во время эвакуации детей.Персонажи попадают на остров и пытаются выживать любыми методами. Не обходится без буллинга, шантажа, обмана, издевок и споров. Попытка построить цивилизованное общество у подростков не удается, и сюжет становится еще более драматичным. Публике остается наблюдать за превращением вчерашних избалованных мальчишек в зверей.Новое Пространство театра добавляет постановке иммерсивности: актеры постоянно перемещаются по залу, почти задевая зрителей, звуковые эффекты создают особую атмосферу. На большие экраны, расположенные по обе стороны от сцены, транслируется черно-белый видеоряд, отсылающий к "Интерстеллару" или созерцательным монохромным японским картинам.Интересно, что "Коралловый остров" — одно из самых первых и известных произведений поджанра робинзонада. Причем отсылки к роману Даниеля Дефо здесь не только на уровне сюжета: произведение Баллантайна — это история воспитания в духе эпохи Просвещения.Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11 февраля.

https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

театр наций, куда сходить , что посмотреть , спектакль, новости культуры