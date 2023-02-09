Рейтинг@Mail.ru
Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230209/teatr-1850909274.html
Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"
Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух" - РИА Новости, 09.02.2023
Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"
Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух"... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:23
2023-02-09T18:25
театр наций
культура
куда сходить
что посмотреть
спектакль
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889870_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5cd3744eeb44a0387a42c27d012ce9af.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух" Голдинга.Режиссер Артем Терехин вдохновлялся произведением шотландского писателя Роберта Баллантайна, в котором подростки после кораблекрушения попадают на необитаемый остров.В то же время постановка Театра Наций — своеобразный оммаж английскому писателю Уильяму Голдингу. Тот написал "Повелитель мух" как ироничный комментарий к "Коралловому острову". Голдинг считал поведение героев Баллатайна нереалистичным.Время действия спектакля — 1950-е годы, это альтернативная вселенная. История начинается после ядерного взрыва, который происходит во время эвакуации детей.Персонажи попадают на остров и пытаются выживать любыми методами. Не обходится без буллинга, шантажа, обмана, издевок и споров. Попытка построить цивилизованное общество у подростков не удается, и сюжет становится еще более драматичным. Публике остается наблюдать за превращением вчерашних избалованных мальчишек в зверей.Новое Пространство театра добавляет постановке иммерсивности: актеры постоянно перемещаются по залу, почти задевая зрителей, звуковые эффекты создают особую атмосферу. На большие экраны, расположенные по обе стороны от сцены, транслируется черно-белый видеоряд, отсылающий к "Интерстеллару" или созерцательным монохромным японским картинам.Интересно, что "Коралловый остров" — одно из самых первых и известных произведений поджанра робинзонада. Причем отсылки к роману Даниеля Дефо здесь не только на уровне сюжета: произведение Баллантайна — это история воспитания в духе эпохи Просвещения.Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11 февраля.
https://ria.ru/20230206/teatr-1850016199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850889870_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_a029aa2ece2d8ea7a2fc2a7932b80b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр наций, куда сходить , что посмотреть , спектакль, новости культуры
Театр наций, Культура, куда сходить , что посмотреть , Спектакль, Новости культуры
18:23 09.02.2023 (обновлено: 18:25 09.02.2023)
 
Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"

Спектакль "Коралловый остров" показали в Новом Пространстве Театре Наций

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван ПономаренкоСпектакля Театра Наций "Коралловый остров"
Спектакля Театра Наций Коралловый остров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух" Голдинга.
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван ПономаренкоСпектакля Театра Наций "Коралловый остров"
Спектакля Театра Наций Коралловый остров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
Спектакля Театра Наций "Коралловый остров"
Режиссер Артем Терехин вдохновлялся произведением шотландского писателя Роберта Баллантайна, в котором подростки после кораблекрушения попадают на необитаемый остров.
В то же время постановка Театра Наций — своеобразный оммаж английскому писателю Уильяму Голдингу. Тот написал "Повелитель мух" как ироничный комментарий к "Коралловому острову". Голдинг считал поведение героев Баллатайна нереалистичным.

"Мы пошли путем Голдинга: он напрямую отвечал Баллантайну, его роману, который англичанину не понравился, — рассказал РИА Новости режиссер. — Более того, мы изначально ставили Голдинга, и я разочаровался уже в его истории: он слишком смягчает углы. Мы постарались найти сегодняшний язык, то, как сейчас ведут себя люди. Можно назвать это оммажем Голдингу, хотя в процессе сюжет не совпадает с его работой — это не специально, а произошло в долгом процессе размышлений, тренингов, попыток найти живую логику в сюжете"/

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

Спектакля Театра Наций Коралловый остров
1 из 3

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

Спектакля Театра Наций Коралловый остров
2 из 3

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

Спектакля Театра Наций Коралловый остров
3 из 3

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
1 из 3

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
2 из 3

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
3 из 3

Спектакль Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
Время действия спектакля — 1950-е годы, это альтернативная вселенная. История начинается после ядерного взрыва, который происходит во время эвакуации детей.
Персонажи попадают на остров и пытаются выживать любыми методами. Не обходится без буллинга, шантажа, обмана, издевок и споров. Попытка построить цивилизованное общество у подростков не удается, и сюжет становится еще более драматичным. Публике остается наблюдать за превращением вчерашних избалованных мальчишек в зверей.
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко

Актер спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

Спектакля Театра Наций Коралловый остров
1 из 2

Актер спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

Спектакля Театра Наций Коралловый остров
2 из 2

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
1 из 2

Актер спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
2 из 2

Фото для спектакля Театра Наций "Коралловый остров"

© Фото : пресс-служба Театра Наций / Иван Пономаренко
Новое Пространство театра добавляет постановке иммерсивности: актеры постоянно перемещаются по залу, почти задевая зрителей, звуковые эффекты создают особую атмосферу. На большие экраны, расположенные по обе стороны от сцены, транслируется черно-белый видеоряд, отсылающий к "Интерстеллару" или созерцательным монохромным японским картинам.
Интересно, что "Коралловый остров" — одно из самых первых и известных произведений поджанра робинзонада. Причем отсылки к роману Даниеля Дефо здесь не только на уровне сюжета: произведение Баллантайна — это история воспитания в духе эпохи Просвещения.
Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11 февраля.
Сцена из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 14:11Культура
Александр Лазарев представил в "Ленкоме" легендарную пьесу Булгакова
 
КультураТеатр нацийкуда сходитьчто посмотретьСпектакльНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала