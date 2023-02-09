Театр Наций представил "Коралловый остров", свою версию "Повелителя мух"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух" Голдинга.Режиссер Артем Терехин вдохновлялся произведением шотландского писателя Роберта Баллантайна, в котором подростки после кораблекрушения попадают на необитаемый остров.В то же время постановка Театра Наций — своеобразный оммаж английскому писателю Уильяму Голдингу. Тот написал "Повелитель мух" как ироничный комментарий к "Коралловому острову". Голдинг считал поведение героев Баллатайна нереалистичным.Время действия спектакля — 1950-е годы, это альтернативная вселенная. История начинается после ядерного взрыва, который происходит во время эвакуации детей.Персонажи попадают на остров и пытаются выживать любыми методами. Не обходится без буллинга, шантажа, обмана, издевок и споров. Попытка построить цивилизованное общество у подростков не удается, и сюжет становится еще более драматичным. Публике остается наблюдать за превращением вчерашних избалованных мальчишек в зверей.Новое Пространство театра добавляет постановке иммерсивности: актеры постоянно перемещаются по залу, почти задевая зрителей, звуковые эффекты создают особую атмосферу. На большие экраны, расположенные по обе стороны от сцены, транслируется черно-белый видеоряд, отсылающий к "Интерстеллару" или созерцательным монохромным японским картинам.Интересно, что "Коралловый остров" — одно из самых первых и известных произведений поджанра робинзонада. Причем отсылки к роману Даниеля Дефо здесь не только на уровне сюжета: произведение Баллантайна — это история воспитания в духе эпохи Просвещения.Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11 февраля.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Подростковую робинзонаду "Коралловый остров" представили в Новом Пространстве Театре Наций. Это оммаж одноименной повести Баллантайна и "Повелителю мух" Голдинга.
Режиссер Артем Терехин вдохновлялся произведением шотландского писателя Роберта Баллантайна, в котором подростки после кораблекрушения попадают на необитаемый остров.
В то же время постановка Театра Наций — своеобразный оммаж английскому писателю Уильяму Голдингу. Тот написал "Повелитель мух" как ироничный комментарий к "Коралловому острову". Голдинг считал поведение героев Баллатайна нереалистичным.
"Мы пошли путем Голдинга: он напрямую отвечал Баллантайну, его роману, который англичанину не понравился, — рассказал РИА Новости режиссер. — Более того, мы изначально ставили Голдинга, и я разочаровался уже в его истории: он слишком смягчает углы. Мы постарались найти сегодняшний язык, то, как сейчас ведут себя люди. Можно назвать это оммажем Голдингу, хотя в процессе сюжет не совпадает с его работой — это не специально, а произошло в долгом процессе размышлений, тренингов, попыток найти живую логику в сюжете"/
Время действия спектакля — 1950-е годы, это альтернативная вселенная. История начинается после ядерного взрыва, который происходит во время эвакуации детей.
Персонажи попадают на остров и пытаются выживать любыми методами. Не обходится без буллинга, шантажа, обмана, издевок и споров. Попытка построить цивилизованное общество у подростков не удается, и сюжет становится еще более драматичным. Публике остается наблюдать за превращением вчерашних избалованных мальчишек в зверей.
Новое Пространство театра добавляет постановке иммерсивности: актеры постоянно перемещаются по залу, почти задевая зрителей, звуковые эффекты создают особую атмосферу. На большие экраны, расположенные по обе стороны от сцены, транслируется черно-белый видеоряд, отсылающий к "Интерстеллару" или созерцательным монохромным японским картинам.
Интересно, что "Коралловый остров" — одно из самых первых и известных произведений поджанра робинзонада. Причем отсылки к роману Даниеля Дефо здесь не только на уровне сюжета: произведение Баллантайна — это история воспитания в духе эпохи Просвещения.
Премьерный блок постановок намечен на 9, 10, 11 февраля.
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