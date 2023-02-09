Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков, заявил Шольц
Шольц: Германия пытается добиться отправки танков Украине теми странами, кто это обещал
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Германия пытается добиться того, чтобы страны, которые ранее заявляли о своей готовности направить немецкие боевые танки Leopard на Украину, теперь сделали это, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Германия вносит очень важный вклад в обеспечение того, чтобы оказать оперативную поддержку (Украине), как это было и в прошлом. Сейчас мы пытаемся добиться того, чтобы многие другие, кто в прошлом заявил (о готовности поставок танков), теперь подтвердили это практическим образом", - сказал Шольц перед началом саммита ЕС, комментируя вопрос поставок боевых танков Leopard Украине.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
В среду министр обороны ФРГ добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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