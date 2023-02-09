https://ria.ru/20230209/tailand-1850891092.html

В Таиланде учитель отрезал волосы ста ученикам в качестве наказания

В Таиланде учитель отрезал волосы ста ученикам в качестве наказания - РИА Новости, 09.02.2023

В Таиланде учитель отрезал волосы ста ученикам в качестве наказания

Учитель школы в центральной части Таиланда наказал более 100 учеников, отрезав им большинство прядей волос на голове, сообщила тайская газета Bangkok Post. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:11

2023-02-09T16:11

2023-02-09T16:11

в мире

таиланд

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Учитель школы в центральной части Таиланда наказал более 100 учеников, отрезав им большинство прядей волос на голове, сообщила тайская газета Bangkok Post. По данным издания, об инциденте стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. "На кадрах видно, как во время утреннего собрания учитель беспорядочно отрезает ученикам пряди, орудуя ножницами. На полу класса видны кучки волос", - говорится в сообщении газеты. Министр образования Таиланда Тринуч Тхиентхонг поручила государственным органам начать расследование в отношении учителя и директора школы, где произошел инцидент. Она подчеркнула, что "использование стрижки в качестве наказания неуместно и недопустимо". В 1972 году военные власти Таиланда ужесточили нормы внешнего вида для школьников. Строгий дресс-код предписывал стрижку "каре" до мочек уха для девочек и "ежик" для мальчиков. Учителя нередко позволяли себе самостоятельно отрезать волосы учеников, если те отказывались следовать правилам. Весной 2020 года министерство образования Таиланда отменило нормы внешнего вида, касающиеся длины волос школьников. Однако многие школы проигнорировали инструкции и продолжили соблюдать старые правила.

https://ria.ru/20230119/stavropol-1845912379.html

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таиланд