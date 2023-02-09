https://ria.ru/20230209/sudan-1850862566.html

Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России

Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России - РИА Новости, 09.02.2023

Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России

Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:53

2023-02-09T14:53

2023-02-09T14:55

в мире

россия

судан

хартум (город)

сергей лавров

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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ РФ в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации", - заявил журналистам Лавров по итогам визита в Хартум.

https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850621841.html

россия

судан

хартум (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, судан, хартум (город), сергей лавров