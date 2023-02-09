https://ria.ru/20230209/sudan-1850862566.html
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России - РИА Новости, 09.02.2023
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России
Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:53
2023-02-09T14:53
2023-02-09T14:55
в мире
россия
судан
хартум (город)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850847821_0:237:3102:1982_1920x0_80_0_0_bf308711bf93f92e160cc18a4ce023b7.jpg
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ РФ в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации", - заявил журналистам Лавров по итогам визита в Хартум.
https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850621841.html
россия
судан
хартум (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850847821_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_9201669d45db769c4e6436a9b3d8e8af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, судан, хартум (город), сергей лавров
В мире, Россия, Судан, Хартум (город), Сергей Лавров
14:53 09.02.2023 (обновлено: 14:55 09.02.2023)
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России
Лавров: соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане в процессе ратификации