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Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России - РИА Новости, 09.02.2023
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Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России - РИА Новости, 09.02.2023
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России
Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:53
2023-02-09T14:55
в мире
россия
судан
хартум (город)
сергей лавров
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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ РФ в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации", - заявил журналистам Лавров по итогам визита в Хартум.
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в мире, россия, судан, хартум (город), сергей лавров
В мире, Россия, Судан, Хартум (город), Сергей Лавров
14:53 09.02.2023 (обновлено: 14:55 09.02.2023)
 
Судан ратифицирует соглашение о пункте обеспечения ВМФ России

Лавров: соглашение о пункте обеспечения ВМФ России в Судане в процессе ратификации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Соглашение между РФ и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане сейчас в процессе ратификации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ РФ в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации", - заявил журналистам Лавров по итогам визита в Хартум.
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
Вчера, 17:11
Лавров заявил о готовности России поставлять Мавритании топливо и удобрения
 
В миреРоссияСуданХартум (город)Сергей Лавров
 
 
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