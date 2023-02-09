https://ria.ru/20230209/sudan-1850847458.html
Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию - РИА Новости, 09.02.2023
Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Республики Судан Али Ас-Садека посетить РФ. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:11
2023-02-09T14:11
2023-02-09T14:25
судан
россия
сергей лавров
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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Республики Судан Али Ас-Садека посетить РФ."Я пригласил господина министра посетить Российскую Федерацию с ответным визитом", - сказал Лавров во время пресс-конференции со своим суданским коллегой.
https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html
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судан, россия, сергей лавров
Судан, Россия, Сергей Лавров
14:11 09.02.2023 (обновлено: 14:25 09.02.2023)
Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию
Лавров пригласил главу МИД Судана Али Ас-Садека посетить Россию