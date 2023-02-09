https://ria.ru/20230209/sudan-1850847458.html

Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию

Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию - РИА Новости, 09.02.2023

Лавров пригласил главу МИД Судана посетить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Республики Судан Али Ас-Садека посетить РФ. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:11

2023-02-09T14:11

2023-02-09T14:25

судан

россия

сергей лавров

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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пригласил главу МИД Республики Судан Али Ас-Садека посетить РФ."Я пригласил господина министра посетить Российскую Федерацию с ответным визитом", - сказал Лавров во время пресс-конференции со своим суданским коллегой.

https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html

судан

россия

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судан, россия, сергей лавров